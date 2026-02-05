У Харкові показали, як комунальники боряться із негодою

У Харкові показали, як комунальники борються із негодою
В Основ'янському районі Харкова комунальні служби активно борються із негодою та ожеледдю. Працівники КП "Шляхрембуд" та СКП "Харківзеленбуд" посипають піщано-сольовою сумішшю проїжджі частини, тротуари та пішохідні зони, щоб забезпечити безпеку мешканців.
Про це повідомляє Харківська міська рада у Telegram.
У Харкові борються із ожеледдю
До роботи залучено 145 працівників філії "Благоустрій" КП "Шляхрембуд", 14 співробітників районної дільниці СКП "Харківзеленбуд" та чотири одиниці спеціальної техніки.
Особлива увага приділяється прибудинковим територіям, перехрестям, пішохідним переходам, зупинкам громадського транспорту, підйомам і спускам, підходам до лікарень та закладів соціального захисту, а також територіям біля адміністративних будівель, ринків і місць масового перебування людей.
