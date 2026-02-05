Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові показали, як комунальники борються із негодою

У Харкові показали, як комунальники борються із негодою

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 14:57
У Харкові показали, як комунальники боряться із негодою
У Харкові борються із ожеледдю. Фото: Харківська міська рада

В Основ'янському районі Харкова комунальні служби активно борються із негодою та ожеледдю. Працівники КП "Шляхрембуд" та СКП "Харківзеленбуд" посипають піщано-сольовою сумішшю проїжджі частини, тротуари та пішохідні зони, щоб забезпечити безпеку мешканців.

Про це повідомляє Харківська міська рада у Telegram.

Реклама
Читайте також:

 

У Харкові показали, як комунальники боряться із негодою - фото 1
Пост Харківської міської ради. Фото: скриншот

У Харкові борються із ожеледдю

До роботи залучено 145 працівників філії "Благоустрій" КП "Шляхрембуд", 14 співробітників районної дільниці СКП "Харківзеленбуд" та чотири одиниці спеціальної техніки.

посипають лід у Харкові
У Харкові борються із ожеледдю. Фото: Харківська міська рада

Особлива увага приділяється прибудинковим територіям, перехрестям, пішохідним переходам, зупинкам громадського транспорту, підйомам і спускам, підходам до лікарень та закладів соціального захисту, а також територіям біля адміністративних будівель, ринків і місць масового перебування людей.

Комунальники у Харкові
Комунальники у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Нагадаємо, до цього у Києві скаржились на збільшення кількості травм через ожеледицю і лід на дорогах

А раніше Гідрометцентр попередив про нові морози в Україні сьогодні

погода Харків прогноз погоди погода в Україні лід
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації