У Харкові показали, як комунальники боряться із негодою

У Харкові борються із ожеледдю. Фото: Харківська міська рада

В Основ'янському районі Харкова комунальні служби активно борються із негодою та ожеледдю. Працівники КП "Шляхрембуд" та СКП "Харківзеленбуд" посипають піщано-сольовою сумішшю проїжджі частини, тротуари та пішохідні зони, щоб забезпечити безпеку мешканців.

Про це повідомляє Харківська міська рада у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Харківської міської ради. Фото: скриншот

У Харкові борються із ожеледдю

До роботи залучено 145 працівників філії "Благоустрій" КП "Шляхрембуд", 14 співробітників районної дільниці СКП "Харківзеленбуд" та чотири одиниці спеціальної техніки.

У Харкові борються із ожеледдю. Фото: Харківська міська рада

Особлива увага приділяється прибудинковим територіям, перехрестям, пішохідним переходам, зупинкам громадського транспорту, підйомам і спускам, підходам до лікарень та закладів соціального захисту, а також територіям біля адміністративних будівель, ринків і місць масового перебування людей.

Комунальники у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Нагадаємо, до цього у Києві скаржились на збільшення кількості травм через ожеледицю і лід на дорогах.

А раніше Гідрометцентр попередив про нові морози в Україні сьогодні.