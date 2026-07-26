В Харькове в результате атаки дрона погибла женщина: фото последствий

Последствия удара дрона по Харькову. Фото: ХОВА

В Харькове увеличилось число пострадавших в результате утреннего удара российского дрона по частному дому в Слободском районе. Погибла 40-летняя женщина, а среди девяти пострадавших есть двое детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Обстрелянный дом в Харькове. Фото: ХОВА

Удар по Харькову

По информации Олега Синегубова, среди пострадавших двое детей — 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. Мальчика с взрывным ранением госпитализировали. У девушки развилась острая стрессовая реакция, медики оказали ей помощь на месте. Также ранения получили 54-летний, 85-летний и 65-летний мужчины, а также 45-летняя, 65-летняя, 53-летняя и 34-летняя женщины.

"К сожалению, погибла 40-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким", — сообщил Олег Синегубов.

На месте удара работают подразделения ГСЧС, медики и другие экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают жителям пострадавшего района.

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Удар по Харькову. Фото: ХОВА

Разрушенный дом. Фото: ХОВА

Атаки по Харькову

Это не первый удар по Харькову за последние сутки. Утром 26 июля Игорь Терехов сообщал об атаке беспилотников в нескольких районах города. В Шевченковском районе около 05:50 российские военные атаковали с помощью FPV-дрона, летевшего по оптоволокну, автомобиль в Шевченковском районе Харькова. Вражеский беспилотник попал в транспортное средство хлебокомбината. Ранение получил 43-летний водитель, его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Атакованный автомобиль. Фото: Прокуратура Харьковской области

Последствия атаки на автомобиль хлебокомбината. Фото: Нацполиция

В Слободском районе сначала зафиксировали падение «Шахеда» на открытой территории, где обошлось без пострадавших.

Последствия атак в Харьковской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки российские войска также наносили удары по населенным пунктам Харьковской области. По данным ОВА, под ударами оказались Харьков и 15 населенных пунктов региона. В результате обстрелов области пострадали люди в Дергачах, Слатыном, Балаклее, Старом Салтове и Харькове.

Также Новини.LIVE сообщали, что накануне в Харькове в результате атаки российского FPV-дрона погиб доцент кафедры инженерии программного обеспечения Национального аэрокосмического университета "ХАИ" Геннадий Симбирский. Вражеский беспилотник попал в автомобиль, на котором преподаватель ехал в город. Кроме того, в Старом Салтове в результате атаки беспилотника сгорел припаркованный гражданский автомобиль. Ранение получил 17-летний юноша, который в момент удара находился во дворе своего дома. Также в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в других районах области.