У Харкові через атаку дрона загинула жінка: фото наслідків

Наслідки удару дрона по Харкову. Фото: ХОВА

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового удару російського дрона по приватному будинку у Слобідському районі. Загинула 40-річна жінка, а серед дев’яти постраждалих є двоє дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Обстріляний будинок у Харкові. Фото: ХОВА

Удар по Харкову

За інформацією Олега Синєгубова, серед постраждалих є двоє дітей — 10-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Хлопця з вибуховим пораненням госпіталізували. Дівчина отримала гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу на місці. Також поранення отримали 54-річний, 85-річний, 65-річний чоловіки та 45-річна, 65-річна, 53-річна і 34-річна жінки.

"На жаль, загинула 40-річна жінка. Найщиріші співчуття рідним та близьким", — повідомив Олег Синєгубов.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС, медики та інші екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають мешканцям пошкодженого району.

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Удар по Харкову. Фото: ХОВА

Зруйнований будинок. Фото: ХОВА

Атаки по Харкову

Це не перший удар по Харкову за останню добу. Вранці 26 липня Ігор Терехов повідомляв про атаку безпілотників у кількох районах міста. У Шевченківському районі близько 05:50 російські військові атакували FPV-дроном на оптоволокні автомобіль у Шевченківському районі Харкова. Ворожий безпілотник влучив у транспортний засіб хлібокомбінату. Поранення отримав 43-річний водій, його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Атакована автівка. Фото: Прокуратура Харківщини

Наслідки атаки на автівку хлібокомбінату. Фото: Нацполіція

У Слобідському районі спочатку зафіксували падіння "Шахеда" на відкритій території, де обійшлося без постраждалих.

Наслідки атак на Харківщині

Раніше Новини.LIVE писали, що минулої доби російські війська також били по населених пунктах Харківської області. За даними ОВА, під ударами перебували Харків і 15 населених пунктів регіону. Унаслідок обстрілів області постраждали люди у Дергачах, Слатиному, Балаклії, Старому Салтові та Харкові.

Також Новини.LIVE повідомляли, що напередодні у Харкові внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету "ХАІ" Геннадій Симбірський. Ворожий безпілотник влучив у автомобіль, яким викладач їхав до міста. Крім того, у Старому Салтові внаслідок атаки безпілотника згорів припаркований цивільний автомобіль. Поранення отримав 17-річний хлопець, який у момент удару перебував на власному подвір’ї. Також через обстріли пошкоджено цивільну інфраструктуру в інших районах області.