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Главная Харьков В Харькове похолодает: синоптики прогнозируют дожди и сильные грозы

В Харькове похолодает: синоптики прогнозируют дожди и сильные грозы

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Дата публикации 25 июля 2026 18:53
Погода в Харьковской области: дожди, грозы и понижение температуры
Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области уже в ближайшие сутки синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами значительные осадки и грозы. Температура воздуха снизится, а вместе с дождями в большинстве районов области уменьшится и уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды для Харьковской области. Фото: скриншот

Погода в Харькове

В Харькове 26 июля ожидается облачная погода с кратковременным дождем. Ветер северной четверти будет достигать 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+18 °C, днем — +20…+22 °C.

Какая будет погода в области

По Харьковской области прогнозируется облачная погода. В течение суток пройдут кратковременные дожди, местами значительные. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер северной четверти — 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, днем — +20…+25 °C.

Пожарная опасность

По данным синоптиков, из-за осадков пожарная опасность на большей части Харьковской области снизилась. Отсутствие пожарной опасности прогнозируется в Харькове, Изюме и Великом Бурлуке. Низкий уровень ожидается в Золочеве и Слобожанском, средний — в Богодухове, Коломаке и Берестине, а высокий сохраняется только в Лозовой.

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Прогноз пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Прогноз на ближайшие дни

В воскресенье, 27 июля, сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается кратковременный дождь, днем — небольшой кратковременный дождь. Ветер западный — 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, днем — +25…+30 °C.

В понедельник, 28 июля, ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем снова пройдут дожди, местами значительные, с грозами. Ветер западной четверти — 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 °C, днем — +22...+27 °C.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Новости Харькова температура воздуха погода в Харькове дожди с грозами
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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