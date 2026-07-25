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Головна Харків У Харкові похолодає: синоптики прогнозують дощі та сильні грози

У Харкові похолодає: синоптики прогнозують дощі та сильні грози

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 18:53
Погода на Харківщині: дощі, грози та зниження температури
Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

На Харківщині уже найближчої доби синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями значні опади та грози. Температура повітря знизиться, а разом із дощами у більшості районів області зменшиться й рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди для Харківщини. Фото: скриншот

Погода у Харкові

У Харкові 26 липня очікується хмарна погода з короткочасним дощем. Вітер північної чверті сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+18 °C, удень — +20...+22 °C.

Якою буде погода в області

По Харківській області прогнозують хмарну погоду. Протягом доби пройдуть короткочасні дощі, місцями значні. У денні години в окремих районах можливі грози. Вітер північної чверті — 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, удень — +20...+25 °C.

Пожежна небезпека

За даними синоптиків, через опади пожежна небезпека на більшій частині Харківщини знизилася. Відсутній рівень пожежної небезпеки прогнозується у Харкові, Ізюмі та Великому Бурлуці. Низький рівень очікується у Золочеві та Слобожанському, середній — у Богодухові, Коломаку та Берестині, а високий зберігається лише у Лозовій.

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Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз на найближчі дні

У неділю, 27 липня, збережеться хмарна погода з проясненнями. Вночі очікується короткочасний дощ, удень — невеликий короткочасний дощ. Вітер західний — 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, удень — +25...+30 °C.

У понеділок, 28 липня, вночі істотних опадів не прогнозують, однак удень знову пройдуть дощі, місцями значні, з грозами. Вітер західної чверті — 7-12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 °C, удень — +22...+27 °C.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.

Новини Харкова температура повітря погода в Харкові дощі із грозами
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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