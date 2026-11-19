Полицейский что-то смотрит в телефоне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове усилили защиту жилых районов от российских FPV-дронов. Полиция сформировала дополнительные экипажи, в состав которых вошли правоохранители с боевым опытом. Они будут патрулировать наиболее уязвимые районы города и смогут сбивать беспилотники из дробовиков, если заметят их в небе.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на начальника полиции Харьковской области Петра Токаря, который рассказал о новых мерах безопасности в эфире "Суспільне Студія".

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Полицейские будут защищать Харьков от дронов

По словам Петра Токаря, наибольшую опасность для отдельных районов Харькова сейчас представляют российские FPV-дроны. Оккупанты применяют их на расстоянии до 40 километров. Такие аппараты сложно обнаружить обычными средствами радиоконтроля.

"Использование FPV-дронов по оптоволокну чрезвычайно затрудняет их обнаружение, ведь они не фиксируются радиосканерами. Соответственно, их сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Их удается обнаружить только визуально или акустически, по шуму пропеллеров", — пояснил Петр Токар.

Дополнительные полицейские экипажи

Чаще всего, по словам Петра Токаря, от угрозы таких беспилотников страдают Пятихатки, Алексеевка и Северная Салтовка. Именно в этих районах полиция усилила патрулирование. В состав новых экипажей привлекли правоохранителей, имеющих опыт обращения с помповыми ружьями и участвовавших в боевых действиях.

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"В этих районах мы создали дополнительные полицейские экипажи, которые готовы физически уничтожать эти дроны в случае их визуального обнаружения. У них есть опыт использования помповых ружей, дробовиков, а также боевой опыт. И мы считаем, что таким образом сможем хотя бы защитить эти районы", — рассказал Петр Токар.

Атака FPV-дронами на Харьковскую область

Новости.LIVE сообщали, что россияне целенаправленно атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Дергачах. В машине находились медики, которые дежурили в общине. В результате удара 21-летний парамедик получил ранение, а его коллега перенес острую стрессовую реакцию. Пострадавшего медика госпитализировали в Харьков.

Также Новости.LIVE сообщали, что россияне с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль с семьей и двумя детьми в Дергачевской общине. Машина двигалась по дороге между Лесным и Русской Лозовой, когда оккупанты нанесли удар. Водитель получил многочисленные осколочные ранения, ожоги и контузию, его госпитализировали. Жена мужчины и двое детей в возрасте 15 и 17 лет перенесли острую стрессовую реакцию.

Кроме того, Новости.LIVE сообщали, что россияне атаковали Золочев FPV-дроном на оптоволокне и убили 45-летнего мужчину. В тот же вечер оккупанты поразили беспилотником жилой дом, где вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали из здания мужчину с переломами и его пожилую мать.