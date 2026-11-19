Поліцейський щось дивиться у телефоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові посилили захист житлових районів від російських FPV-дронів. Поліція створила додаткові екіпажі, до яких увійшли правоохоронці з бойовим досвідом. Вони патрулюватимуть найбільш уразливі райони міста та зможуть збивати безпілотники з дробовиків, якщо помітять їх у небі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника поліції Харківщини Петра Токаря, який розповів про нові заходи безпеки в етері "Суспільне Студія".

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Поліцейські захищатимуть Харків від дронів

За словами Петра Токаря, найбільшу небезпеку для окремих районів Харкова зараз становлять російські FPV-дрони. Окупанти застосовують їх на відстані до 40 кілометрів. Такі апарати складно виявити звичайними засобами радіоконтролю.

"Використання FPV-дронів на оптоволокні надзвичайно ускладнює їхню детекцію, адже вони не фіксуються радіосканерами. Відповідно, їх складно придушити засобами радіоелектронної боротьби. Їх вдається виявити лише візуально або акустично, за шумом гвинтів", — пояснив Петро Токар.

Додаткові екіпажі поліції

Найчастіше, за словами Петра Токаря, від загрози таких безпілотників потерпають П'ятихатки, Олексіївка та Північна Салтівка. Саме в цих районах поліція посилила патрулювання. До нових екіпажів залучили правоохоронців, які мають досвід поводження з помповими рушницями та брали участь у бойових діях.

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"У цих районах ми створили додаткові екіпажі поліції, які готові фізично знищувати ці дрони в разі візуального виявлення. Вони мають досвід використання помпових рушниць, дробовиків, мають бойовий досвід. І ми вважаємо, що в такий спосіб зможемо хоча б ці райони захистити", — розповів Петро Токар.

Атака FPV-дронами на Харківщину

Новини.LIVE писали, що росіяни цілеспрямовано атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги в Дергачах. У машині перебували медики, які чергували в громаді. Внаслідок удару 21-річний парамедик дістав поранення, а його колега зазнав гострої реакції на стрес. Постраждалого медика госпіталізували до Харкова.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни FPV-дроном атакували автомобіль із родиною та двома дітьми в Дергачівській громаді. Машина рухалася дорогою між Лісним та Руською Лозовою, коли окупанти завдали удару. Водій дістав численні уламкові поранення, опіки та контузію, його госпіталізували. Дружина чоловіка та двоє дітей віком 15 і 17 років зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що росіяни атакували Золочів FPV-дроном на оптоволокні та вбили 45-річного чоловіка. Того ж вечора окупанти влучили безпілотником у житловий будинок, де спалахнула пожежа. Рятувальники дістали з будівлі чоловіка з переломами та його літню матір.