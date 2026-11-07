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Главная Харьков В Харькове после атаки РФ горят автомобили и повреждены троллейбусы

В Харькове после атаки РФ горят автомобили и повреждены троллейбусы

Ua ru
7 ноября 2026 12:01
Россияне атаковали Харьков: горят автомобили, дома и троллейбусы Главное управление ГСЧС в Харьковской области
Пожарный стоит с рацией на фоне дыма после попадания. Фото иллюстративное: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Сегодня, 7 ноября, россияне дважды обстреляли Слободской район Харькова. В результате попаданий в промышленном здании вспыхнул пожар, загорелись автомобили. Оккупанты также повредили многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов. Последствия обстрела пока еще выясняются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Последствия ударов по Харькову

По информации Игоря Терехова, россияне нанесли по Харькову два удара "бандеролями". Сначала мэр сообщил о попаданиях в Слободском и Немишлянском районах, а затем уточнил, что оба удара пришлись на Слободский. После обстрела в промышленном здании возник пожар. Также загорелись около десяти автомобилей. Россияне повредили многоквартирные жилые дома и несколько троллейбусов.

"По уточненной информации Ситуационного центра, оба удара по городу пришлись на Слободский район. Последствия — пожар в промышленном здании, горят около десяти автомобилей, повреждены многоквартирные жилые дома, несколько троллейбусов", — сообщил Игорь Терехов.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне поразили нежилое здание в Слободском районе. В результате удара была разрушена часть третьего и четвертого этажей, вспыхнул пожар. По его данным, также горят шестнадцать автомобилей.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Что известно о ракете «Бандероль»

"Бандероль" — это российская крылатая ракета с реактивным двигателем, сочетающая в себе особенности ракеты и беспилотника. По данным ГУР, она способна преодолевать до 500 километров со скоростью 520–650 км/ч и нести боевую часть массой до 150 килограммов. Длина ракеты составляет около пяти метров, а размах крыльев — 2,2 метра. Россияне запускают её преимущественно с беспилотников "Орион". Благодаря способности маневрировать и лететь на малой высоте "бандероль" сложнее обнаружить средствами противовоздушной обороны.

Удары по Харькову

Ранее Новини.LIVE сообщали, что оккупанты нанесли удар по жилой застройке Харькова «бандеролями». Погиб мужчина, ещё восемь человек получили ранения. Россияне повредили пять многоэтажных домов, в частности крыши и окна. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что после прибытия экстренных служб оккупанты нанесли повторный удар.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали Слободской и Немишлянский районы Харькова управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов погибли два человека, число пострадавших превысило 30. Оккупанты повредили около 20 жилых домов, офисные помещения, учебное заведение и автомобили.

обстрелы Харьков атака ракетный удар троллейбусы Бандероль
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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