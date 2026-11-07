Пожежник стоїть з рацією на тлі диму після влучання. Фото ілюстративне: Головне управління ДСНС в Харківській області

Росіяни сьогодні, 7 листопада, двічі атакували Слобідський район Харкова. Після влучань спалахнула пожежа у промисловій будівлі, загорілися автомобілі. Окупанти також пошкодили багатоквартирні житлові будинки та кілька тролейбусів. Наслідки обстрілу наразі ще з'ясовують.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Наслідки ударів по Харкову

За інформацією Ігоря Терехова, росіяни завдали по Харкову двох ударів "бандеролями". Спочатку міський голова повідомив про влучання у Слобідському районі і Немишлянському, а згодом уточнив, що обидва удари припали на Слобідський. Після обстрілу в промисловій будівлі виникла пожежа. Також загорілися близько десяти автомобілів. Росіяни пошкодили багатоквартирні житлові будинки та кілька тролейбусів.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, обидва удари по місту сталися у Слобідському району. Наслідки — пожежа у промисловій будівлі, горять близько десяти авто, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, кілька тролейбусів", — повідомив Ігор Терехов.

Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни влучили в нежитлову будівлю у Слобідському районі. Внаслідок удару зруйновано частину третього та четвертого поверхів, спалахнула пожежа. За його даними, також горять шістнадцять автомобілів.

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Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Що відомо про ракету "бандероль"

"Бандероль" — це російська крилата ракета з реактивним двигуном, яка поєднує особливості ракети та безпілотника. За даними ГУР, вона здатна долати до 500 кілометрів зі швидкістю 520–650 км/год і нести бойову частину масою до 150 кілограмів. Довжина ракети становить близько п'яти метрів, а розмах крил — 2,2 метра. Росіяни запускають її переважно з безпілотників "Оріон". Завдяки здатності маневрувати та летіти на малій висоті "бандероль" складніше виявляти засобами протиповітряної оборони.

Удари по Харкову

Раніше Новини.LIVE писали, що окупанти вдарили по житловій забудові Харкова "бандеролями". Загинув чоловік, ще восьмеро людей отримали поранення. Росіяни пошкодили п'ять багатоповерхівок, зокрема дахи та вікна. Міський голова Ігор Терехов розповів, що після прибуття екстрених служб окупанти завдали повторного удару.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни атакували Слобідський та Немишлянський райони Харкова керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, кількість постраждалих перевищила 30. Окупанти пошкодили близько 20 житлових будинків, офісні приміщення, навчальний заклад та автомобілі.