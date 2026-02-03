Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Харьков В Харькове после обстрела объявили ЧП из-за атаки России по ТЭЦ

В Харькове после обстрела объявили ЧП из-за атаки России по ТЭЦ

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 14:55
В Харькове повреждена ТЭЦ-5 и две подстанции — Терехов сделал заявление
Психологи ГСЧС сопровождают людей в пункты обогрева. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове возникли серьезные проблемы с теплоснабжением и электроэнергией для жителей города после массированной российской атаки 3 февраля. Известно, что серьезные повреждения получила "Харьковская ТЭЦ-5" и две электроподстанции.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:

В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию из-за российских обстрелов по критическим объектам

После ночных массированных обстрелов Харькова и области 3 февраля городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала произошедшее чрезвычайной ситуацией техногенного характера местного уровня.

Реклама

По словам городского головы, во время атаки были повреждены критически важные объекты Частного акционерного общества "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино". Часть оборудования подверглась серьезным разрушениям, что повлекло остановку теплоснабжения для большого количества потребителей.

"В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 - жилые дома. Без тепла остались почти 105 тыс. абонентов", — заявил Терехов.

Реклама

Мэр подчеркнул, что в зимний период отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Отдельно он обратил внимание на наиболее уязвимые группы, а именно детей, пожилых жителей и маломобильных граждан.

Напомним, Владимир Зеленский завил, что после российской атаки он поручил изменить подход переговорной группы к процессу переговоров, которые вскоре должны состояться в Абу-Даби с США и Россией.

Реклама

Добавим, что ночью и утром во вторник, 8 февраля, под обстрелами со стороны России оказалось восемь областей Украины. Перебои с электроснабжением и отоплением зафиксированы в нескольких областях.

Отдельно в Воздушных силах ВСУ сообщили количество дронов и ракет, которые Россия применила против Украины. Представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия начала использовать другой тип ракет и объяснил в чем нюанс новой тактики.

Харьков электроэнергия обстрелы ТЭЦ отопление война в Украине чрезвычайная ситуация
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации