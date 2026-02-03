В Харькове повреждена ТЭЦ-5 и две подстанции — Терехов сделал заявление

Психологи ГСЧС сопровождают людей в пункты обогрева. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове возникли серьезные проблемы с теплоснабжением и электроэнергией для жителей города после массированной российской атаки 3 февраля. Известно, что серьезные повреждения получила "Харьковская ТЭЦ-5" и две электроподстанции.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама

Читайте также:

В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию из-за российских обстрелов по критическим объектам

После ночных массированных обстрелов Харькова и области 3 февраля городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала произошедшее чрезвычайной ситуацией техногенного характера местного уровня.

Реклама

По словам городского головы, во время атаки были повреждены критически важные объекты Частного акционерного общества "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино". Часть оборудования подверглась серьезным разрушениям, что повлекло остановку теплоснабжения для большого количества потребителей.

"В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 - жилые дома. Без тепла остались почти 105 тыс. абонентов", — заявил Терехов.

Реклама

Мэр подчеркнул, что в зимний период отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Отдельно он обратил внимание на наиболее уязвимые группы, а именно детей, пожилых жителей и маломобильных граждан.

Напомним, Владимир Зеленский завил, что после российской атаки он поручил изменить подход переговорной группы к процессу переговоров, которые вскоре должны состояться в Абу-Даби с США и Россией.

Реклама

Добавим, что ночью и утром во вторник, 8 февраля, под обстрелами со стороны России оказалось восемь областей Украины. Перебои с электроснабжением и отоплением зафиксированы в нескольких областях.

Отдельно в Воздушных силах ВСУ сообщили количество дронов и ракет, которые Россия применила против Украины. Представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия начала использовать другой тип ракет и объяснил в чем нюанс новой тактики.