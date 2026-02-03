У Харкові пошкоджена ТЕЦ-5 і дві підстанції — Терехов зробив заяву

Психологи ДСНС супроводжують людей до пунктів обігріву. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові виникли серйозні проблеми з теплопостачанням та електроенергією для мешканців міста після масованої російської атаки 3 лютого. Відомо, що серйозні пошкодження отримала "Харківська ТЕЦ-5" та дві електропідстанції.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію через російські обстріли по критичних об'єктах

Після нічних масованих обстрілів Харкова та області 3 лютого міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала подію надзвичайною ситуацією техногенного характеру місцевого рівня.

За словами міського голови, під час атаки були пошкоджені критично важливі об'єкти Приватного акціонерного товариства "Харківська ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине". Частина обладнання зазнала серйозних руйнувань, що спричинило зупинку теплопостачання для великої кількості споживачів.

"У результаті було припинене теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 - житлові будинки. Без тепла залишилися майже 105 тис. абонентів", — заявив Терехов.

Мер наголосив, що в зимовий період відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення становлять реальну загрозу для життя і здоров’я людей. Окремо він звернув увагу на найбільш уразливі групи, а саме дітей, літніх мешканців і маломобільних громадян.

Нагадаємо, Володимир Зеленський завив, що після російської атаки він доручив змінити підхід переговорної групи до процесу переговорів, які незабаром мають відбутися в Абу-Дабі зі США та Росією.

Додамо, що вночі та вранці у вівторок, 8 лютого, під обстрілами з боку Росію опинилося вісім областей України. Перебої з електропостачанням і опаленням зафіксовані в кількох областях.

Окремо в Повітряних силах ЗСУ повідомили кількість дронів та ракет, які Росія застосувала проти України. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія почала використовувати інший тип ракет та пояснив у чому нюанс нової тактики.