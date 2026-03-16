В Харькове после ударов российских БпЛА есть пострадавший после ударов

Работники ГСЧС. Фото: ГСЧС Харьков

В Харькове 16 марта российские беспилотники ударили по Шевченковскому району и участку на границе Киевского и Шевченковского районов Харькова. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки пострадал 34-летний мужчина.

Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на заявление мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Один из БпЛА попал в Шевченковском районе. Сначала на месте сообщали по меньшей мере об одном пострадавшем, а впоследствии уточнили, что речь идет о 34-летнем мужчине, который испытал острую реакцию на стресс. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сообщение Игоря Терехова об ударах БпЛА по городу.

Еще один удар зафиксировали на границе Киевского и Шевченковского районов. В результате этого повреждения получила транспортная инфраструктура. На момент обнародования информации данные о пострадавших на этой локации не поступали.

Терехов также отметил, что все детали вражеской атаки еще устанавливаются. Информация о последствиях уточняется.

Также в понедельник, 16 марта, стали известны подробности о последствиях атаки РФ по Днепропетровской области.

Кроме того, Россия обесточила несколько тысяч потребителей в Запорожье после обстрела.