Головна Харків У Харкові після ударів російських БпЛА є постраждалий

У Харкові після ударів російських БпЛА є постраждалий

Дата публікації: 16 березня 2026 10:06
У Харкові після ударів російських БпЛА є постраждалий
Працівники ДСНС. Фото: ДСНС Харків

У Харкові 16 березня російські безпілотники вдарили по Шевченківському району та ділянці на межі Київського і Шевченківського районів Харкова. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки постраждав 34-річний чоловік.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на заяву мера Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова. 

Один із БпЛА влучив у Шевченківському районі. Спочатку на місці повідомляли щонайменше про одного постраждалого, а згодом уточнили, що йдеться про 34-річного чоловіка, який зазнав гострої реакції на стрес. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Повідомлення Ігоря Терехова про удари БпЛА по місту. Фото: скриншот

Ще один удар зафіксували на межі Київського та Шевченківського районів. Унаслідок цього пошкоджень зазнала транспортна інфраструктура. На момент оприлюднення інформації дані про постраждалих на цій локації не надходили.

Терехов також зазначив, що всі деталі ворожої атаки ще встановлюють. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Також у понеділок, 16 березня, стали відомі подробиці про наслідки атаки РФ по Дніпропетровській області

Окрім того, Росія знеструмила кілька тисяч споживачів у Запоріжжі після обстрілу.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
