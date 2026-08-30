Погода в Харькове 31 августа: прогноз и пожарная опасность

Мужчина и женщина гуляют. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 31 августа, в Харькове и области ожидается сухая и теплая погода. Днем температура в городе приблизится к +30 °C, осадков синоптики не прогнозируют. При этом на большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

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Погода в Харькове 31 августа

По данным синоптиков, в Харькове в понедельник будет без осадков. Ночью температура составит +13...+15 °C, а днем воздух прогреется до +27...+29 °C. Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Погода в Харьковской области 31 августа

В Харьковской области прогнозируется небольшая облачность, но дождей также не будет. Ночью ожидается +11...+16 °C, днём — от +25 до +30 °C.

Теплая погода сохранится и в начале осени. 1 сентября в Харьковской области будет +12...+17 °C ночью и +26...+31 °C днем. Существенных осадков не прогнозируется. 2 сентября температура существенно не изменится, однако ветер сменит направление на северо-западное.

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Где в Харьковской области самая высокая пожарная опасность

По состоянию на 31 августа синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности пятого класса в лесах Харьковской области. Согласно карте Гидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Великом Бурлуке и Слобожанском.

Прогноз уровней пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей

В Изюме и Лозовой отмечен высокий уровень пожарной опасности, а в Берестине — средний.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в центре Харькова планируется создать интерактивное пространство "Город на линии" в память о погибших защитниках. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся ещё две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Помимо обустройства пляжной зоны, здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет.