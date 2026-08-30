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Головна Харків У Харкові останній день літа буде спекотним і без дощів

У Харкові останній день літа буде спекотним і без дощів

Ua ru
30 серпня 2026 18:44
Погода у Харкові 31 серпня: прогноз та пожежна небезпека
Чоловік та жінка гуляють. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 31 серпня, у Харкові та області очікується суха й тепла погода. Вдень температура у місті наблизиться до +30 °C, опадів синоптики не прогнозують. Водночас у більшій частині області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

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Погода у Харкові 31 серпня

За даними синоптиків, у Харкові в понеділок буде без опадів. Уночі температура становитиме +13...+15 °C, а вдень повітря прогріється до +27...+29 °C. Дутиме південний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода у Харківській області 31 серпня

По Харківській області прогнозують невелику хмарність, але дощів також не буде. Вночі очікується +11...+16 °C, вдень — від +25 до +30 °C.

Тепла погода збережеться і на початку осені. 1 вересня на Харківщині буде +12...+17 °C вночі та +26...+31 °C вдень. Істотних опадів не прогнозують. 2 вересня температура суттєво не зміниться, однак вітер змінить напрямок на північно-західний.

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Де на Харківщині найвища пожежна небезпека

На 31 серпня синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку п'ятого класу в лісах Харківської області. Згідно з картою Гідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаку, Великому Бурлуку та Слобожанському.

Карта пожежної небезпеки у Харківській області на 31 серпня
Прогноз рівнів пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей

В Ізюмі та Лозовій позначений високий рівень пожежної небезпеки, а в Берестині — середній.

Раніше Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.

Харківська область синоптик Новини Харкова температура повітря погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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