Харьков построит первый в Украине подземный детский сад — детали от Терехова.

Мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов сообщил, что в городе планируют построить первый в Украине подземный детский сад. По его словам, проектно-сметная документация уже разработана.

Об этом Игорь Терехов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в кулуарах форума "Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка".

Строительство подземного садика в Харькове

"На самом деле, это жизненная необходимость. И здесь нам нужно тратить средства. Нам нужно или софинансирование, или субвенция государственного бюджета, но нам сегодня, чтобы не потерять людей, чтобы не потерять семей, чтобы люди не выезжали, потому что детям негде находиться, нужно строить подземные детские сады. Кстати, так, как мы начали строить подземную школу", — отметил Терехов.

По его словам, сейчас есть насущная необходимость в том, чтобы в Харькове построили детские сады. Мэр говорит, что пока планируют один, но это слишком мало, потому что детей очень много.

"Я очень хочу, чтобы люди возвращались. Возвращались и в Харьков, и в другие прифронтовые места. Для того они должны понимать, что их ребенок будет в безопасных условиях находиться среди белого дня", — отметил Терехов.

Он сообщил, что строительство детского сада "под ключ" на 120 детей будет стоить 250 миллионов гривен.

