Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові збудують підземний дитсадок — Терехов назвав вартість

У Харкові збудують підземний дитсадок — Терехов назвав вартість

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 13:22
Оновлено: 13:22
Харків збудує перший в Україні підземний дитячий садок — деталі від Терехова
Ігор Терехов. Фото: УНІАН

Мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов повідомив, що у місті планують збудувати перший в Україні підземний дитячий садок. За його словами, проєктно-кошторисна документація вже розроблена.

Про це Ігор Терехов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у кулуарах форуму "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка".

Реклама
Читайте також:

Будівництво підземного садочка в Харкові

"Насправді, це життєва необхідність. І тут нам потрібно витрачати кошти. Нам потрібно чи співфінансування, чи субвенція державного бюджету, але нам сьогодні, щоб не втратити людей, щоб не втратити родин, щоб люди не виїжджали, бо дітям немає, де знаходитись, потрібно будувати підземні дитячі садочки. До речі, так, як ми почали будувати підземну школу", — зазначив Терехов.

За його словами, наразі є нагальна потреба в тому, щоб в Харкові побудували дитячі садочки. Мер каже, що поки планують один, але це занадто мало, бо дітей дуже багато.

"Я дуже хочу, щоб люди поверталися. Поверталися і до Харкова, і до інших прифронтових місць.  Для того вони повинні розуміти, що їхня дитинка буде в безпечних умовах знаходитись серед білого дня", — зауважив Терехов.

Він повідомив, що будівництво дитячого садочка "під ключ" на 120 дітей буде коштувати 250 мільйонів гривень.

Нагадаємо, до освітнього застосунку "Мрія" можуть доєднатися дитячі садочки. Кабмін оновив постанову про застосунок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як до блекаутів готуються освітні заклади й що варто знати батькам.

війна Харків будівництво Ігор Терехов дитячий садочок
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації