Харків збудує перший в Україні підземний дитячий садок — деталі від Терехова

Мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов повідомив, що у місті планують збудувати перший в Україні підземний дитячий садок. За його словами, проєктно-кошторисна документація вже розроблена.

Про це Ігор Терехов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у кулуарах форуму "Життя поруч з фронтом: безпека, здоров’я, освіта, соціальна підтримка".

Будівництво підземного садочка в Харкові

"Насправді, це життєва необхідність. І тут нам потрібно витрачати кошти. Нам потрібно чи співфінансування, чи субвенція державного бюджету, але нам сьогодні, щоб не втратити людей, щоб не втратити родин, щоб люди не виїжджали, бо дітям немає, де знаходитись, потрібно будувати підземні дитячі садочки. До речі, так, як ми почали будувати підземну школу", — зазначив Терехов.

За його словами, наразі є нагальна потреба в тому, щоб в Харкові побудували дитячі садочки. Мер каже, що поки планують один, але це занадто мало, бо дітей дуже багато.

"Я дуже хочу, щоб люди поверталися. Поверталися і до Харкова, і до інших прифронтових місць. Для того вони повинні розуміти, що їхня дитинка буде в безпечних умовах знаходитись серед білого дня", — зауважив Терехов.

Він повідомив, що будівництво дитячого садочка "під ключ" на 120 дітей буде коштувати 250 мільйонів гривень.

