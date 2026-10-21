Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове потеплеет до +16°: прогноз погоды на завтра

В Харькове потеплеет до +16°: прогноз погоды на завтра

Ua ru
21 октября 2026 18:12
Прогноз погоды в Харькове на 22 октября — Харьковский гидрометцентр прогнозирует теплую погоду Новини.LIVE
Женщина в парке. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в четверг, 22 октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днём достигнет +16°, а скорость восточного ветра составит 7–12 м/с. В Харьковской области местами возможен небольшой дождь и будет низкий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Харьковский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Харькове на 22 октября

По прогнозу гидрометцентра, температура воздуха ночью составит +7…+9 °C, а днем — +14…+16 °C.

В Харьковской области местами возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +6…+11 °C, днём — +13…+18 °C. Ветер также будет восточным, 7–12 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Харьковской области ожидается низкий уровень пожарной опасности.

Читайте также:
В Харькове потеплеет до +16°: прогноз погоды на завтра - фото 1
Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский гидрометцентр

Он касается Харькова, Золочева, Богодухова, Слобожанского, Берестина, Лозовой, Изюма, Великого Бурлука и Купянска. В Коломаке — отсутствует.

Какая будет погода в ближайшие дни

В пятницу, 23 октября, в Харькове и области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °C, днём — +14…+19 °C.

В субботу, 24 октября, существенных осадков также не ожидается. При переменной облачности ночью будет +5…+10 °C, а днём — +13…+18 °C. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.

В воскресенье, 25 октября, сохранится переменная облачность без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем — +13…+18 °C. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

В понедельник, 26 октября, существенных осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров будут показывать +3…+8 °C, днем — +12…+17 °C. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозу Meteoprog, в период с 19 по 25 октября в Украине ожидается нестабильная погода в начале недели с постепенным переходом к сухим условиям. 19 октября дожди пройдут в большинстве областей, местами возможны грозы, а в Одесской области — сильные осадки. 20 октября осадки сохранятся на юге и западе, а 21 октября небольшие кратковременные дожди возможны на западе и востоке страны. Температура воздуха будет постепенно повышаться, а на юге и в Закарпатье в конце недели может достичь +22 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности. В то же время прогнозы космической погоды могут меняться в зависимости от солнечной активности.

погода Харьков Укргидрометцентр осень погода в Харькове
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации