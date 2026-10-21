Женщина в парке. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в четверг, 22 октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днём достигнет +16°, а скорость восточного ветра составит 7–12 м/с. В Харьковской области местами возможен небольшой дождь и будет низкий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Харьковский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Харькове на 22 октября

По прогнозу гидрометцентра, температура воздуха ночью составит +7…+9 °C, а днем — +14…+16 °C.

В Харьковской области местами возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +6…+11 °C, днём — +13…+18 °C. Ветер также будет восточным, 7–12 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Харьковской области ожидается низкий уровень пожарной опасности.

Читайте также:

Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский гидрометцентр

Он касается Харькова, Золочева, Богодухова, Слобожанского, Берестина, Лозовой, Изюма, Великого Бурлука и Купянска. В Коломаке — отсутствует.

Какая будет погода в ближайшие дни

В пятницу, 23 октября, в Харькове и области прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °C, днём — +14…+19 °C.

В субботу, 24 октября, существенных осадков также не ожидается. При переменной облачности ночью будет +5…+10 °C, а днём — +13…+18 °C. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.

В воскресенье, 25 октября, сохранится переменная облачность без значительных осадков. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем — +13…+18 °C. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

В понедельник, 26 октября, существенных осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров будут показывать +3…+8 °C, днем — +12…+17 °C. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE, по прогнозу Meteoprog, в период с 19 по 25 октября в Украине ожидается нестабильная погода в начале недели с постепенным переходом к сухим условиям. 19 октября дожди пройдут в большинстве областей, местами возможны грозы, а в Одесской области — сильные осадки. 20 октября осадки сохранятся на юге и западе, а 21 октября небольшие кратковременные дожди возможны на западе и востоке страны. Температура воздуха будет постепенно повышаться, а на юге и в Закарпатье в конце недели может достичь +22 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности. В то же время прогнозы космической погоды могут меняться в зависимости от солнечной активности.