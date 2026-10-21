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Головна Харків У Харкові потеплішає до +16°: прогноз погоди на завтра

У Харкові потеплішає до +16°: прогноз погоди на завтра

Ua ru
21 жовтня 2026 18:12
Прогноз погоди в Харкові на 22 жовтня — Харківський гідрометцентр прогнозує тепло Новини.LIVE
Жінка в парку. Фото: Новини.LIVE

У Харкові в четвер, 22 жовтня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів. Температура повітря вдень сягатиме +16°, а швидкість східного вітру становитиме 7–12 м/с. На Харківщині місцями можливий невеликий дощ і буде низький рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Харківський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода в Харкові на 22 жовтня

За прогнозом гідрометцентру, температура повітря вночі становитиме +7…+9 °C, а вдень — +14…+16 °C.

У Харківській області місцями можливий невеликий дощ. Уночі температура повітря становитиме +6…+11 °C, удень — +13…+18 °C. Вітер також буде східним, 7–12 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Харківській області очікується низький рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський гідрометцентр

Він стосується Харкова, Золочева, Богодухова, Слобожанського, Берестина, Лозової, Ізюма, Великого Бурлука та Куп’янська. У Коломаці — відсутній.

Якою буде погода найближчими днями

У п’ятницю, 23 жовтня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °C, удень — +14…+19 °C.

У суботу, 24 жовтня, істотних опадів також не очікується. За мінливої хмарності вночі буде +5…+10 °C, а вдень — +13…+18 °C. Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

У неділю, 25 жовтня, збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °C, удень — +13…+18 °C. Вітер південно-східний, 9–14 м/с.

У понеділок, 26 жовтня, істотних опадів не прогнозують. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +3…+8 °C, удень — +12…+17 °C. Вітер південно-східний, 9–14 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом Meteoprog, протягом 19–25 жовтня в Україні очікується нестійка погода на початку тижня з поступовим переходом до сухих умов. 19 жовтня дощі пройдуть у більшості областей, місцями можливі грози, а на Одещині — сильні опади. 20 жовтня опади збережуться на півдні та заході, а 21 жовтня невеликі короткочасні дощі можливі на заході та сході країни. Температура повітря поступово підвищуватиметься, а на півдні та Закарпатті наприкінці тижня може сягнути +22 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності. Водночас прогнози космічної погоди можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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