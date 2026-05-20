В Харькове потеплеет до +30 °C, но пройдут дожди: погода завтра

Дата публикации 20 мая 2026 18:31
Дети играют возле фонтана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове завтра, 21 мая, будет по-летнему жарко. Синоптики прогнозируют до +30 °C днем, однако уже в ближайшие дни на Харьковщину вернутся дожди и грозы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

У Харкові потепліє до +30 °C, але пройдуть дощі: погода на завтра - фото 1
Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Какой будет погода в Харькове 21 мая

В городе ожидается небольшая облачность без существенных осадков ночью. Днем в Харькове прогнозируют небольшой дождь.

  • Температура воздуха ночью составит +14...+16 °C, а днем воздух прогреется до +27...+29 °C.
  • Ветер будет северо-восточным, 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды по Харьковской области 21 мая

По Харьковской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков почти не будет, а днем местами пройдут небольшие дожди.

  • Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 °C до +18 °C, днем — от +25 °C до +30 °C.
  • Местами ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Какой будет погода до конца недели

22 и 23 мая на Харьковщине сохранится теплая погода — до +30 °C днем. Местами возможны небольшие дожди и грозы. Уже 24 мая станет прохладнее — днем ожидают +21...+26 °C. 25 мая температура еще снизится — до +18...+23 °C днем.

Климатические рекорды 20 мая

По многолетним наблюдениям синоптиков, холоднее всего 20 мая в Харькове было в 1974 году — тогда температура опускалась до +3,2 °C. Самый теплый день этого дня зафиксировали в 1949 году — тогда воздух прогрелся до +31,5 °C. Среднесуточная температура для 20 мая в Харькове составляет +16,9 °C.

Ранее журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан. Жизнь несмотря на обстрелы здесь продолжается в обычном темпе. Харьковчане спешат по делам, переходят дорогу на оживленных перекрестках и гуляют по просторным площадям.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове коммунальщики начали сезонную обработку роз и хвойных растений от вредителей и болезней. Работы сейчас продолжаются на улице Полтавский Шлях. Специалисты обрабатывают кусты роз и хвойные насаждения специальными препаратами. В коммунальном предприятии отмечают, что средства, которые используют для защиты растений, безопасны для людей и животных.

Новости Харькова температура воздуха погода в Харькове дожди с грозами
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
