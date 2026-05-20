У Харкові потепліє до +30 °C, але пройдуть дощі: погода завтра

Діти бавляться біля фонтану.

У Харкові завтра, 21 травня, буде по-літньому спекотньо. Синоптики прогнозують до +30 °C вдень, однак уже найближчими днями на Харківщину повернуться дощі та грози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні.

Якою буде погода у Харкові 21 травня

У місті очікується невелика хмарність без істотних опадів уночі. Вдень у Харкові прогнозують невеликий дощ.

Температура повітря вночі становитиме +14...+16 °C, а вдень повітря прогріється до +27...+29 °C.

Вітер буде північно-східним, 7-12 метрів за секунду.

Прогноз погоди по Харківській області 21 травня

По Харківській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Уночі опадів майже не буде, а вдень місцями пройдуть невеликі дощі.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 °C до +18 °C, вдень — від +25 °C до +30 °C.

Місцями очікуються пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Якою буде погода до кінця тижня

22 та 23 травня на Харківщині збережеться тепла погода — до +30 °C вдень. Місцями можливі невеликі дощі та грози. Вже 24 травня стане прохолодніше — вдень очікують +21...+26 °C. 25 травня температура ще знизиться — до +18...+23 °C вдень.

Кліматичні рекорди 20 травня

За багаторічними спостереженнями синоптиків, найхолодніше 20 травня у Харкові було у 1974 році — тоді температура опускалася до +3,2 °C. Найтепліший день цього дня зафіксували у 1949 році — тоді повітря прогрілося до +31,5 °C. Середньодобова температура для 20 травня у Харкові становить +16,9 °C.

Раніше журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафільмували життя містян. Життя попри обстріли тут триває у звичному темпі. Харків'яни поспішають у справах, переходять дорогу на жвавих перехрестях та гуляють просторими площами.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові комунальники розпочали сезонну обробку троянд та хвойних рослин від шкідників і хвороб. Роботи зараз тривають на вулиці Полтавський Шлях. Фахівці обробляють кущі троянд та хвойні насадження спеціальними препаратами. У комунальному підприємстві зазначають, що засоби, які використовують для захисту рослин, безпечні для людей і тварин.