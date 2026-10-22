Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Харькове из-за российских обстрелов пострадало подавляющее большинство муниципальных медицинских учреждений. Несмотря на разрушения, город пытается сохранить их работу и удержать врачей и медицинский персонал. Отдельной проблемой остаются низкие доходы медиков. В городских властях подчеркивают, что без работников восстановить медицинскую помощь невозможно.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов во время межрегионального форума "Доступность медицинских и фармацевтических услуг для людей на прифронтовых территориях", передает журналистка «Новости.LIVE» Вероника Марченко.

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Сколько больниц повреждено

В Харькове в результате российских атак повреждены 44 из 49 муниципальных медицинских учреждений. Это почти 90% от их общего количества. Из-за таких масштабов разрушений город столкнулся со сложной задачей — восстанавливать больницы и поликлиники, не прекращая оказание медицинской помощи людям.

"Повреждения получили 44 из 49 муниципальных медицинских учреждений. И то, перед чем мы стояли и всегда стоим, — это прежде всего восстановление работы, не прекращение работы больниц, медицинских учреждений, наших поликлиник", — заявил Игорь Терехов.

Проблемы с медиками

Однако восстановление помещений — лишь часть проблемы. Не менее важно сохранить специалистов, которые продолжают работать в прифронтовом городе. Речь идет как о врачах, так и о среднем медицинском персонале. Городские власти стараются сделать все, чтобы они не уезжали из Харькова.

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"Как сделать так, чтобы не уезжали медицинские работники, средний медицинский персонал, врачи? Ведь мы прекрасно понимаем, что это огромная проблема. Если у нас не будет медицинской отрасли, всё остановится", — подчеркнул мэр.

Зарплаты врачей

Еще один острый вопрос — оплата труда медиков. Терехов обратил внимание на то, что нынешние доходы работников медицинской сферы вызывают серьезное беспокойство. По его словам, во время общения с людьми он неоднократно поднимал тему низких зарплат.

"Я очень много общаюсь с людьми. И каждый раз, когда мы встречаемся, один из главных вопросов — как вообще можно прожить на те средства, которые люди сегодня получают?" — отметил Игорь Терехов.

Мэр подчеркнул, что удержание медицинских работников является одной из ключевых задач. Ведь даже восстановленные больницы не смогут полноценно работать без специалистов, которые будут оказывать помощь пациентам.

Как сообщали Новини.LIVE, ассоциация прифронтовых городов и общин, которую возглавляет мэр Харькова Игорь Терехов, обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с предложениями относительно налоговых льгот, компенсаций и доступа бизнеса к финансированию. Среди инициатив также — государственная программа энергетической устойчивости предприятий, работающих вблизи зоны боевых действий.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове разработали систему, которая помогает службам быстрее реагировать на российские удары. Благодаря видеонаблюдению место попадания теперь определяют за 30 секунд вместо пяти минут. Кроме того, в городе удалось сократить продолжительность воздушных тревог. Этот опыт предлагают распространить на другие украинские общины.