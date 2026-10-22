Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У Харкові через російські обстріли постраждала переважна більшість комунальних медичних закладів. Попри руйнування, місто намагається зберегти їхню роботу та втримати лікарів і медперсонал. Окремою проблемою залишаються низькі доходи медиків. У міській владі наголошують, що без працівників відновити медичну допомогу неможливо.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов під час міжрегіонального форуму "Доступність медичних та фармацевтичних послуг для людей на прифронтових територіях", передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Скільки лікарень пошкоджено

У Харкові внаслідок російських атак пошкоджено 44 із 49 комунальних медичних підприємств. Це майже 90% від їхньої загальної кількості. Через такі масштаби руйнувань місто постало перед складним завданням — відновлювати лікарні та поліклініки, не припиняючи надання медичної допомоги людям.

"Пошкоджень зазнали 44 комунальні медичні підприємства з 49. І те, перед чим ми стояли і завжди стоїмо, — це насамперед відновити роботу, не припиняти роботи лікарень, медичних закладів, наших поліклінік", — заявив Ігор Терехов.

Проблеми з медиками

Однак відбудова приміщень — лише частина проблеми. Не менш важливо зберегти фахівців, які продовжують працювати в прифронтовому місті. Йдеться як про лікарів, так і про середній медичний персонал. Міська влада намагається зробити все, щоб вони не виїжджали з Харкова.

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"Як зробити так, щоб не виїжджали медичні працівники, середній медичний персонал, лікарі? Бо ми чудово розуміємо, що це величезне питання. Якщо не буде у нас медичної галузі, все зупиниться", — наголосив мер.

Зарплати лікарів

Ще одне гостре питання — оплата праці медиків. Терехов звернув увагу на те, що нинішні доходи працівників медичної сфери викликають серйозне занепокоєння. За його словами, під час спілкування з людьми він неодноразово порушував тему низьких зарплат.

"Я дуже багато спілкуюся з людьми. І кожного разу, коли ми зустрічаємося, одне з головних питань — як можна взагалі прожити на такі кошти, які люди на сьогодні отримують?" — зазначив Ігор Терехов.

Міський голова наголосив, що збереження медичних працівників є одним із ключових завдань. Адже навіть відновлені лікарні не зможуть повноцінно працювати без фахівців, які надаватимуть допомогу пацієнтам.

Як повідомляли Новини.LIVE, асоціація прифронтових міст та громад, яку очолює мер Харкова Ігор Терехов, звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо податкових пільг, компенсацій і доступу бізнесу до фінансування. Серед ініціатив також — державна програма енергетичної стійкості підприємств, які працюють поблизу зони бойових дій.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові розробили систему, яка допомагає службам швидше реагувати на російські удари. Завдяки відеоспостереженню місце влучання тепер визначають за 30 секунд замість п'яти хвилин. Також у місті вдалося скоротити тривалість повітряних тривог. Цей досвід пропонують поширити на інші українські громади.