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Главная Харьков В Харькове повысятся тарифы на воду: новые суммы с января

В Харькове повысятся тарифы на воду: новые суммы с января

Ua ru
13 ноября 2026 11:46
Тарифы на воду в Харькове: цены с 1 января 2027 года Новини.LIVE
Кран с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове пересмотрели стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения. Новые тарифы для потребителей вступят в силу с 1 января 2027 года. Плата за обе услуги вместе составит 85,49 грн за кубометр — это на 16,25 грн больше, чем сейчас.

Решение принял исполнительный комитет городского совета 12 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Новые тарифы

Согласно решению исполнительного комитета Харьковского городского совета, с начала 2027 года для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, будут действовать следующие тарифы:

  • централизованное водоснабжение — 57,50 грн за кубометр с НДС;
  • централизованное водоотведение — 27,99 грн за кубометр с НДС.

В настоящее время харьковчане платят 48,63 грн за кубометр воды и 20,61 грн за водоотведение. Таким образом, стоимость водоснабжения вырастет на 8,87 грн, а водоотведения — на 7,38 грн за кубометр.

Общая плата за обе услуги составит 85,49 грн вместо нынешних 69,24 грн за кубометр.

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Тарифы для предприятий

Отдельные цены утвердили для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. С 1 января 2027 года они составят 26,22 грн за кубометр водоснабжения и 10,12 грн за кубометр водоотведения. Обе суммы указаны с НДС.

В Департаменте экономики и коммунального имущества пояснили, что пересмотр тарифов является вынужденной мерой. На это повлияли производственные расходы предприятия, в частности цены на электроэнергию, реагенты и другие материальные ресурсы.

Сколько платят в других городах

В городском совете также сравнили харьковские тарифы с проектами цен на 2027 год в других городах Украины. Согласно приведенным данным, совокупная стоимость водоснабжения и водоотведения составит:

  • Киев — почти 111 грн за кубометр;
  • Днепр — почти 110 грн;
  • Одесса — около 102 грн;
  • Львов — более 97 грн.

Всего сравнили тарифы в 17 городах Украины. Только в трёх из них совокупная плата за воду и водоотведение будет ниже, чем в Харькове.

Зимняя поддержка

Отметим, что в Харькове подали около 84,5 тысячи заявок на получение единовременной денежной помощи "Зимняя поддержка". Ее размер составляет 19,4 тыс. грн на одно домохозяйство. Выплаты планируется проводить в течение отопительного сезона 2026/27 года. В то же время подача заявки не гарантирует получение средств, ведь окончательное решение будет зависеть от результатов проверки и имеющегося финансирования.

В настоящее время международные и национальные организации проверяют списки претендентов. В первую очередь помощь будет предоставляться семьям, у которых больше всего признаков уязвимости: людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, получателям субсидий и внутренне перемещенным лицам. Если после первого этапа останутся средства, выплаты смогут получить и другие домохозяйства, соответствующие установленным критериям.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

тарифы коммунальные услуги Харьков водоснабжение вода Новости Харькова
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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