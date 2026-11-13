Кран с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове пересмотрели стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения. Новые тарифы для потребителей вступят в силу с 1 января 2027 года. Плата за обе услуги вместе составит 85,49 грн за кубометр — это на 16,25 грн больше, чем сейчас.

Решение принял исполнительный комитет городского совета 12 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Новые тарифы

Согласно решению исполнительного комитета Харьковского городского совета, с начала 2027 года для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, будут действовать следующие тарифы:

централизованное водоснабжение — 57,50 грн за кубометр с НДС;

централизованное водоотведение — 27,99 грн за кубометр с НДС.

В настоящее время харьковчане платят 48,63 грн за кубометр воды и 20,61 грн за водоотведение. Таким образом, стоимость водоснабжения вырастет на 8,87 грн, а водоотведения — на 7,38 грн за кубометр.

Общая плата за обе услуги составит 85,49 грн вместо нынешних 69,24 грн за кубометр.

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Тарифы для предприятий

Отдельные цены утвердили для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. С 1 января 2027 года они составят 26,22 грн за кубометр водоснабжения и 10,12 грн за кубометр водоотведения. Обе суммы указаны с НДС.

В Департаменте экономики и коммунального имущества пояснили, что пересмотр тарифов является вынужденной мерой. На это повлияли производственные расходы предприятия, в частности цены на электроэнергию, реагенты и другие материальные ресурсы.

Сколько платят в других городах

В городском совете также сравнили харьковские тарифы с проектами цен на 2027 год в других городах Украины. Согласно приведенным данным, совокупная стоимость водоснабжения и водоотведения составит:

Киев — почти 111 грн за кубометр;

Днепр — почти 110 грн;

Одесса — около 102 грн;

Львов — более 97 грн.

Всего сравнили тарифы в 17 городах Украины. Только в трёх из них совокупная плата за воду и водоотведение будет ниже, чем в Харькове.

Зимняя поддержка

Отметим, что в Харькове подали около 84,5 тысячи заявок на получение единовременной денежной помощи "Зимняя поддержка". Ее размер составляет 19,4 тыс. грн на одно домохозяйство. Выплаты планируется проводить в течение отопительного сезона 2026/27 года. В то же время подача заявки не гарантирует получение средств, ведь окончательное решение будет зависеть от результатов проверки и имеющегося финансирования.

В настоящее время международные и национальные организации проверяют списки претендентов. В первую очередь помощь будет предоставляться семьям, у которых больше всего признаков уязвимости: людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, получателям субсидий и внутренне перемещенным лицам. Если после первого этапа останутся средства, выплаты смогут получить и другие домохозяйства, соответствующие установленным критериям.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.