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Головна Харків У Харкові зростуть тарифи на воду: нові суми з січня

У Харкові зростуть тарифи на воду: нові суми з січня

Ua ru
13 листопада 2026 11:46
Тарифи на воду в Харкові: ціни з 1 січня 2027 року Новини.LIVE
Кран з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові переглянули вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Нові тарифи для споживачів почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Плата за обидві послуги разом становитиме 85,49 грн за кубометр — це на 16,25 грн більше, ніж нині.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 12 листопада, передає Новини.LIVE.

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Нові тарифи

Згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, з початку 2027 року для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, діятимуть такі тарифи:

  • централізоване водопостачання — 57,50 грн за кубометр з ПДВ;
  • централізоване водовідведення — 27,99 грн за кубометр з ПДВ.

Наразі харків'яни платять 48,63 грн за кубометр води та 20,61 грн за водовідведення. Таким чином, вартість водопостачання зросте на 8,87 грн, а водовідведення — на 7,38 грн за кубометр.

Загальна плата за обидві послуги становитиме 85,49 грн замість нинішніх 69,24 грн за кубометр.

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Тарифи для підприємств

Окремі ціни затвердили для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. З 1 січня 2027 року вони становитимуть 26,22 грн за кубометр водопостачання та 10,12 грн за кубометр водовідведення. Обидві суми вказані з ПДВ.

У Департаменті економіки та комунального майна пояснили, що перегляд тарифів є вимушеним кроком. На це вплинули виробничі витрати підприємства, зокрема ціни на електроенергію, реагенти та інші матеріальні ресурси.

Скільки платять в інших містах

У міській раді також порівняли харківські тарифи з проєктами цін на 2027 рік в інших містах України. За наведеними даними, сумарна вартість водопостачання та водовідведення становитиме:

  • Київ — майже 111 грн за кубометр;
  • Дніпро — майже 110 грн;
  • Одеса — близько 102 грн;
  • Львів — понад 97 грн.

Загалом порівняли тарифи у 17 містах України. Лише у трьох із них сумарна плата за воду та водовідведення буде нижчою, ніж у Харкові.

Зимова підтримка

Зазначимо, у Харкові подали близько 84,5 тисячі заявок на отримання одноразової грошової допомоги "Зимова підтримка". Її розмір становить 19,4 тис. грн на одне домогосподарство. Виплати планують проводити протягом опалювального сезону 2026/27 року. Водночас подання заявки не гарантує отримання коштів, адже остаточне рішення залежатиме від результатів перевірки та наявного фінансування.

Наразі міжнародні та національні організації перевіряють списки претендентів. Насамперед допомогу призначатимуть родинам, у яких є найбільше ознак вразливості: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні сім'ї, отримувачі субсидій та внутрішньо переміщені особи. Якщо після першого етапу залишаться кошти, виплати зможуть отримати й інші домогосподарства, які відповідають визначеним критеріям.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

тарифи комунальні послуги Харків водопостачання вода Новини Харкова
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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