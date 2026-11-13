Кран з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові переглянули вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Нові тарифи для споживачів почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Плата за обидві послуги разом становитиме 85,49 грн за кубометр — це на 16,25 грн більше, ніж нині.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 12 листопада, передає Новини.LIVE.

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Нові тарифи

Згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, з початку 2027 року для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, діятимуть такі тарифи:

централізоване водопостачання — 57,50 грн за кубометр з ПДВ;

централізоване водовідведення — 27,99 грн за кубометр з ПДВ.

Наразі харків'яни платять 48,63 грн за кубометр води та 20,61 грн за водовідведення. Таким чином, вартість водопостачання зросте на 8,87 грн, а водовідведення — на 7,38 грн за кубометр.

Загальна плата за обидві послуги становитиме 85,49 грн замість нинішніх 69,24 грн за кубометр.

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Тарифи для підприємств

Окремі ціни затвердили для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. З 1 січня 2027 року вони становитимуть 26,22 грн за кубометр водопостачання та 10,12 грн за кубометр водовідведення. Обидві суми вказані з ПДВ.

У Департаменті економіки та комунального майна пояснили, що перегляд тарифів є вимушеним кроком. На це вплинули виробничі витрати підприємства, зокрема ціни на електроенергію, реагенти та інші матеріальні ресурси.

Скільки платять в інших містах

У міській раді також порівняли харківські тарифи з проєктами цін на 2027 рік в інших містах України. За наведеними даними, сумарна вартість водопостачання та водовідведення становитиме:

Київ — майже 111 грн за кубометр;

Дніпро — майже 110 грн;

Одеса — близько 102 грн;

Львів — понад 97 грн.

Загалом порівняли тарифи у 17 містах України. Лише у трьох із них сумарна плата за воду та водовідведення буде нижчою, ніж у Харкові.

Зимова підтримка

Зазначимо, у Харкові подали близько 84,5 тисячі заявок на отримання одноразової грошової допомоги "Зимова підтримка". Її розмір становить 19,4 тис. грн на одне домогосподарство. Виплати планують проводити протягом опалювального сезону 2026/27 року. Водночас подання заявки не гарантує отримання коштів, адже остаточне рішення залежатиме від результатів перевірки та наявного фінансування.

Наразі міжнародні та національні організації перевіряють списки претендентів. Насамперед допомогу призначатимуть родинам, у яких є найбільше ознак вразливості: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні сім'ї, отримувачі субсидій та внутрішньо переміщені особи. Якщо після першого етапу залишаться кошти, виплати зможуть отримати й інші домогосподарства, які відповідають визначеним критеріям.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.