Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове представители ТЦК пытали двух гражданских мужчин

В Харькове представители ТЦК пытали двух гражданских мужчин

Ua ru
9 сентября 2026 14:05
ГБР передало в суд дело в отношении шестерых военнослужащих ТЦК
Задержание сотрудников ТЦК. Фото: Государственное бюро расследований

В Харькове завершили расследование в отношении шестерых военнослужащих районного ТЦК. Они незаконно проникли в дом, похитили двух мужчин и удерживали их в помещении ТЦК. Пострадавших избивали, угрожали оружием, а одного из них ранили выстрелом. Обвинительный акт уже передан в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Реклама

Ворвались в дом

По данным следствия, военные под предлогом мероприятий по оповещению и призыву граждан ворвались в частный дом. Во время так называемого обыска они представились сотрудниками СБУ. Мужчин заставляли признаться в якобы причастности к сбыту наркотиков и психотропных веществ. Когда один из потерпевших попытался оказать сопротивление, по нему открыли огонь из боевого пистолета. Мужчина получил огнестрельное ранение.

Удерживали в ТЦК

После этого двух мужчин силой вывезли в помещение ТЦК. Там их длительное время незаконно удерживали, избивали и угрожали применением оружия. По данным ГБР, от потерпевших требовали предоставить нужную военным информацию. Одного из мужчин также заставляли подписывать документы, в частности об отмене отсрочки от мобилизации. Впоследствии одного потерпевшего отпустили. Другому удалось самостоятельно сбежать.

Шесть обвиняемых

В ходе расследования ГБР установило причастность шестерых военнослужащих. Среди них — майор, занимавший руководящую должность в одном из районных ТЦК. По версии следствия, именно он организовал преступную деятельность и привлек к ней других военных.

Читайте также:

Также к событиям были причастны военнослужащие подразделения охраны ТЦК и военные других подразделений, занимавшиеся рекрутингом.

Следствие установило, что из пистолета, из которого стреляли в потерпевшего, использовалось трофейное оружие.

Что грозит

Военных обвиняют в незаконном хранении и ношении оружия, хулиганстве с применением огнестрельного оружия, незаконном проникновении в жилище, похищении человека, покушении на умышленное убийство и пытках. По совокупности обвинений им может грозить до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время главный фигурант и ещё один военнослужащий находятся под стражей. Двое других — под ночным домашним арестом. Ещё двум суд избрал меру пресечения в виде залога. Обвинительный акт ГБР направило в суд.

Скандалы с ТЦК

Ранее в Харькове произошел конфликт, к которому, вероятно, были причастны представители ТЦК и СП. По данным полиции, инцидент произошел 23 августа в Киевском районе города. Впоследствии в соцсетях распространилось видео инцидента, на котором, по сообщениям очевидцев, могли раздаться выстрелы.

Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности, полиция выясняет, действительно ли во время конфликта применялось оружие, а также устанавливает лиц, находившихся на месте.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов подчеркнул необходимость изменений в мобилизационных процессах. По его словам, силовые задержания граждан не помогают армии, а лишь дискредитируют Вооруженные силы Украины и подрывают доверие к государству.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове мужчина напал на военнослужащих ТЦК и представителя полиции во время оповещения военнообязанных. В результате нападения трое военных получили ранения. Полицейский применил оружие и попал нападавшему в ногу. Мужчину задержали, а правоохранители возбудили уголовное дело.

Харьков ГБР ТЦК и СП задержание пытки
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации