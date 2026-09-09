ГБР передало в суд дело в отношении шестерых военнослужащих ТЦК

Задержание сотрудников ТЦК. Фото: Государственное бюро расследований

В Харькове завершили расследование в отношении шестерых военнослужащих районного ТЦК. Они незаконно проникли в дом, похитили двух мужчин и удерживали их в помещении ТЦК. Пострадавших избивали, угрожали оружием, а одного из них ранили выстрелом. Обвинительный акт уже передан в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Ворвались в дом

По данным следствия, военные под предлогом мероприятий по оповещению и призыву граждан ворвались в частный дом. Во время так называемого обыска они представились сотрудниками СБУ. Мужчин заставляли признаться в якобы причастности к сбыту наркотиков и психотропных веществ. Когда один из потерпевших попытался оказать сопротивление, по нему открыли огонь из боевого пистолета. Мужчина получил огнестрельное ранение.

Удерживали в ТЦК

После этого двух мужчин силой вывезли в помещение ТЦК. Там их длительное время незаконно удерживали, избивали и угрожали применением оружия. По данным ГБР, от потерпевших требовали предоставить нужную военным информацию. Одного из мужчин также заставляли подписывать документы, в частности об отмене отсрочки от мобилизации. Впоследствии одного потерпевшего отпустили. Другому удалось самостоятельно сбежать.

Шесть обвиняемых

В ходе расследования ГБР установило причастность шестерых военнослужащих. Среди них — майор, занимавший руководящую должность в одном из районных ТЦК. По версии следствия, именно он организовал преступную деятельность и привлек к ней других военных.

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Также к событиям были причастны военнослужащие подразделения охраны ТЦК и военные других подразделений, занимавшиеся рекрутингом.

Следствие установило, что из пистолета, из которого стреляли в потерпевшего, использовалось трофейное оружие.

Что грозит

Военных обвиняют в незаконном хранении и ношении оружия, хулиганстве с применением огнестрельного оружия, незаконном проникновении в жилище, похищении человека, покушении на умышленное убийство и пытках. По совокупности обвинений им может грозить до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время главный фигурант и ещё один военнослужащий находятся под стражей. Двое других — под ночным домашним арестом. Ещё двум суд избрал меру пресечения в виде залога. Обвинительный акт ГБР направило в суд.

Скандалы с ТЦК

Ранее в Харькове произошел конфликт, к которому, вероятно, были причастны представители ТЦК и СП. По данным полиции, инцидент произошел 23 августа в Киевском районе города. Впоследствии в соцсетях распространилось видео инцидента, на котором, по сообщениям очевидцев, могли раздаться выстрелы.

Правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности, полиция выясняет, действительно ли во время конфликта применялось оружие, а также устанавливает лиц, находившихся на месте.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов подчеркнул необходимость изменений в мобилизационных процессах. По его словам, силовые задержания граждан не помогают армии, а лишь дискредитируют Вооруженные силы Украины и подрывают доверие к государству.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове мужчина напал на военнослужащих ТЦК и представителя полиции во время оповещения военнообязанных. В результате нападения трое военных получили ранения. Полицейский применил оружие и попал нападавшему в ногу. Мужчину задержали, а правоохранители возбудили уголовное дело.