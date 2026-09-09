ДБР передало до суду справу шістьох військових ТЦК

Затримання співробітників ТЦК. Фото: Державне бюро розслідувань

У Харкові завершили розслідування щодо шістьох військовослужбовців районного ТЦК. Вони незаконно проникли до будинку, викрали двох чоловіків і утримували їх у приміщенні ТЦК. Потерпілих били, погрожували зброєю, а одного з них поранили пострілом. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Увірвалися до будинку

За даними слідства, військові під приводом заходів з оповіщення та призову громадян увірвалися до приватного будинку. Під час так званого обшуку вони представилися працівниками СБУ. Чоловіків змушували зізнатися у нібито причетності до збуту наркотиків та психотропних речовин. Коли один із потерпілих спробував чинити опір, по ньому відкрили вогонь із бойового пістолета. Чоловік отримав вогнепальне поранення.

Утримували в ТЦК

Після цього двох чоловіків силоміць вивезли до приміщення ТЦК. Там їх тривалий час незаконно утримували, били та погрожували застосуванням зброї. За даними ДБР, від потерпілих вимагали надати потрібну військовим інформацію. Одного з чоловіків також змушували підписувати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації. Згодом одного потерпілого відпустили. Іншому вдалося самостійно втекти.

Шестеро обвинувачених

Під час розслідування ДБР встановило причетність шістьох військовослужбовців. Серед них — майор, який обіймав керівну посаду в одному з районних ТЦК. За версією слідства, саме він організував злочинну діяльність і залучив до неї інших військових.

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Також до подій були причетні військовослужбовці підрозділу охорони ТЦК та військові інших підрозділів, які займалися рекрутингом.

Слідство встановило, що з пістолета, з якого стріляли в потерпілого, використовували трофейну зброю.

Що загрожує

Військових обвинувачують у незаконному зберіганні та носінні зброї, хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї, незаконному проникненні до житла, викраденні людини, замаху на умисне вбивство та катуванні. За сукупністю обвинувачень їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Наразі основний фігурант та ще один військовослужбовець перебувають під вартою. Двоє інших — під нічним домашнім арештом. Ще двом суд обрав запобіжний захід у вигляді застави. Обвинувальний акт ДБР направило до суду.

Скандали з ТЦК

Раніше, у Харкові стався конфлікт, до якого, ймовірно, були причетні представники ТЦК та СП. За даними поліції, подія сталася 23 серпня у Київському районі міста. Згодом у соцмережах поширили відео інциденту, на якому, за повідомленнями очевидців, могли пролунати постріли.

Правоохоронці розпочали перевірку та встановлюють усі обставини події. Зокрема, поліція з'ясовує, чи справді під час конфлікту застосовували зброю, а також встановлює людей, які були на місці.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов наголосив на необхідності змін у мобілізаційних процесах. За його словами, силові затримання громадян не допомагають війську, а лише дискредитують Збройні сили України та підривають довіру до держави.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та представника поліції під час оповіщення військовозобов’язаних. Унаслідок нападу троє військових отримали поранення. Поліцейський застосував зброю та влучив нападнику в ногу. Чоловіка затримали, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.