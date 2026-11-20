Люди идут по улице при сильном ветре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области в субботу, 21 ноября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Синоптики объявили желтый уровень опасности, а ночью прогнозируют небольшой дождь. Уже в ближайшие дни погода резко изменится: в регион придут мокрый снег, гололед и морозы. В конце ноября температура местами может опуститься до −14 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Синоптики предупредили о порывах ветра до 20 м/с в Харькове и области ночью 21 ноября. Фото: Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей

Погода в Харькове 21 ноября

По прогнозу синоптиков, в Харькове ночью пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток составит +6…+8 °C. В ночные часы будет дуть западный ветер со скоростью 7–12 м/с, порывы достигнут 15–20 м/с. Днем ветер сменит направление на юго-западное, его скорость составит 7–12 м/с. Из-за сильных порывов ночью в городе будет действовать I уровень опасности, желтый.

Погода в Харьковской области 21 ноября

В Харьковской области суббота будет облачной с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, однако днём существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °C, а днём повысится до +6…+11 °C. Западный ветер ночью будет усиливаться до 15–20 м/с, днем станет юго-западным со скоростью 7–12 м/с. Предупреждение об опасных порывах ветра касается всего региона.

Погода в ближайшие дни

В воскресенье, 22 ноября, в Харьковской области похолодает. Ночью возможны небольшой дождь и мокрый снег, а днем существенных осадков не ожидается. Температура составит −1…+4 °C ночью и +2…+7 °C днём. Ветер западный, 5–10 м/с.

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В понедельник, 23 ноября, погода ухудшится. Ночью прогнозируются небольшие, а днём умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Местами образуется гололед, на дорогах будет скользко. Температура ночью составит −2…+3 °C, днём 0…+5 °C. Порывы юго-восточного ветра днём местами будут достигать 15–20 м/с.

Во вторник, 24 ноября, в области продолжатся снегопады с мокрым снегом. Днем осадки станут менее интенсивными, но на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью температура будет колебаться в пределах −3…+2 °C, днём −1…+4 °C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с.

В среду, 25 ноября, синоптики прогнозируют небольшой снег и мокрый снег. Ночью температура опустится до −5…0 °C, а днем составит −2…+3 °C. Ветер останется восточным, 9–14 м/с.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, с 26 по 29 ноября существенных осадков в Харьковской области не ожидается. Ночью температура составит −7…0 °C, однако 28 ноября местами возможно похолодание до −10…−14 °C. Днем воздух будет прогреваться до −2…+4 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Также Новини.LIVE писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Тем не менее на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.