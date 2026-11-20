Люди йдуть вулицею під час сильного вітру. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові та області в суботу, 21 листопада, очікується сильний вітер із поривами до 20 м/с. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, а вночі прогнозують невеликий дощ. Уже найближчими днями погода різко зміниться: до регіону прийдуть мокрий сніг, ожеледиця та морози. Наприкінці листопада температура місцями може впасти до −14 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Синоптики попередили про пориви вітру до 20 м/с у Харкові та області вночі 21 листопада. Фото: Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей

Погода у Харкові 21 листопада

За прогнозом синоптиків, у Харкові вночі пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не очікується. Температура повітря протягом доби становитиме +6…+8 °C. У нічні години дутиме західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с, пориви сягатимуть 15–20 м/с. Удень вітер змінить напрямок на південно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с. Через сильні пориви вночі в місті діятиме І рівень небезпечності, жовтий.

Погода на Харківщині 21 листопада

У Харківській області субота буде хмарною з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують невеликий дощ, проте вдень істотних опадів не передбачають. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, а вдень підвищиться до +6…+11 °C. Західний вітер уночі посилюватиметься до 15–20 м/с, удень стане південно-західним зі швидкістю 7–12 м/с. Попередження про небезпечні пориви вітру стосується всього регіону.

Погода найближчими днями

У неділю, 22 листопада, на Харківщині похолоднішає. Вночі можливі невеликий дощ і мокрий сніг, а вдень істотних опадів не очікується. Температура становитиме −1…+4 °C вночі та +2…+7 °C вдень. Вітер західний, 5–10 м/с.

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У понеділок, 23 листопада, погода погіршиться. Вночі прогнозують невеликі, а вдень помірні опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Місцями утвориться ожеледь, на дорогах буде ожеледиця. Температура вночі становитиме −2…+3 °C, вдень 0…+5 °C. Пориви південно-східного вітру вдень місцями сягатимуть 15–20 м/с.

У вівторок, 24 листопада, в області продовжаться снігопади з мокрим снігом. Удень опади стануть менш інтенсивними, але на окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця. Вночі температура коливатиметься в межах −3…+2 °C, удень −1…+4 °C. Східний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с.

У середу, 25 листопада, синоптики прогнозують невеликий сніг і мокрий сніг. Вночі температура опуститься до −5…0 °C, а вдень становитиме −2…+3 °C. Вітер залишиться східним, 9–14 м/с.

За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, з 26 по 29 листопада істотних опадів на Харківщині не очікується. Вночі температура становитиме −7…0 °C, однак 28 листопада місцями можливе похолодання до −10…−14 °C. Удень повітря прогріватиметься до −2…+4 °C.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Також Новини.LIVE писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.