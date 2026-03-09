Видео
Україна
Видео

В Харькове продолжат отключать по графикам сегодня

В Харькове продолжат отключать по графикам сегодня

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 05:16
Отключение света в Харьковской области 9 марта - какие графики
Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

В понедельник, 9 марта, на Харьковщине вновь продолжат действовать графики почасовых отключений света. Ограничительные меры вводят из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме после российских обстрелов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом информирует "Харьковоблэнерго".

"В понедельник, 9 марта, с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ)", — говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подчерги и ориентировочно в какое время будут без света. График на сегодня выглядит следующим образом:

  • 1.1 очередь — света не будет с 22:00 до 24:00;
  • 1.2 очередь — света не будет с 22:00 до 24:00;
  • 2.1 очередь — света не будет с 11:30 до 15:00;
  • 2.2 очередь — света не будет с 11:30 до 15:00;
  • 3.1 очередь — света не будет с 16:00 до 18:30;
  • 3.2 очередь — света не будет с 16:00 до 18:30;
  • 4.1 очередь — света не будет с 15:00 до 16:00;
  • 4.2 очередь — света не будет с 15:00 до 18:30;
  • 5.1 очередь — света не будет с 08:00 до 11:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 5.2 очереди — света не будет с 08:00 до 11:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 08:00 до 11:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 18:30 до 22:00.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Кроме того, в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 08:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Відключення світла у Харківській області 9 грудня - які графіки
Графики отключений света на Харьковщине 9 марта. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, недавно директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что в ближайшие месяцы в Украине могут временно отменить графики отключений света. Однако уже летом страна вернется к графикам отключений и так украинцы будут жить еще несколько лет.

Также мы рассказывали, как украинцы пережили самую тяжелую зиму в истории.

электроэнергия Харьковская область сфера энергетики отключения света блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
