Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Стало відомо, як діятимуть графіки відключень світла у Харкові сьогодні

Стало відомо, як діятимуть графіки відключень світла у Харкові сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 05:16
Відключення світла у Харківській області 9 березня - які графіки
Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

Сьогодні у понеділок, 9 березня, у Харкові та області продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Їх вкотре запроваджують у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через атаки РФ.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це інформує "Харківобленерго".

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Харківській області 3 січня

"У понеділок, 9 березня, з 08:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ)", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Графік на сьогодні виглядає таким чином:

  • 1.1 черга — світла не буде з 22:00 до 24:00;
  • 1.2 черга — світла не буде з 22:00 до 24:00;
  • 2.1 черга — світла не буде з 11:30 до 15:00;
  • 2.2 черга — світла не буде з 11:30 до 15:00;
  • 3.1 черга — світла не буде з 16:00 до 18:30;
  • 3.2 черга — світла не буде з 16:00 до 18:30;
  • 4.1 черга — світла не буде з 15:00 до 16:00;
  • 4.2 черга — світла не буде з 15:00 до 18:30;
  • 5.1 черга — світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 5.2 черги — світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 6.1 черга — світла не буде з 08:00 до 11:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 18:30 до 22:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Окрім того, у "Харківобленерго" додали, що з 08:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла у Харківській області 9 грудня - які графіки
Графіки відключень світла на Харківщині 9 березня. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, нещодавно директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що в найближчі місяці в Україні можуть тимчасово скасувати графіки відключень світла. Проте вже влітку країна повернеться до графіків відключень і так українці житимуть ще кілька років.

Також ми розповідали, як українці пережили найважчу зиму в історії.

електроенергія Харківська область сфера енергетики відключення світла блекаут графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації