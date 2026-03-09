Відключення світла у Харківській області 9 березня - які графіки

Стало відомо, як діятимуть графіки відключень світла у Харкові сьогодні
Сьогодні у понеділок, 9 березня, у Харкові та області продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Їх вкотре запроваджують у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через атаки РФ.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це інформує "Харківобленерго".
Відключення світла в Харківській області 3 січня
"У понеділок, 9 березня, з 08:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ)", — йдеться у повідомленні.
Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Графік на сьогодні виглядає таким чином:
- 1.1 черга — світла не буде з 22:00 до 24:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 22:00 до 24:00;
- 2.1 черга — світла не буде з 11:30 до 15:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 11:30 до 15:00;
- 3.1 черга — світла не буде з 16:00 до 18:30;
- 3.2 черга — світла не буде з 16:00 до 18:30;
- 4.1 черга — світла не буде з 15:00 до 16:00;
- 4.2 черга — світла не буде з 15:00 до 18:30;
- 5.1 черга — світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:30 до 22:00;
- 5.2 черги — світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 18:30 до 22:00;
- 6.1 черга — світла не буде з 08:00 до 11:00;
- 6.2 черга — світла не буде з 18:30 до 22:00.
Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.
Окрім того, у "Харківобленерго" додали, що з 08:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, нещодавно директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що в найближчі місяці в Україні можуть тимчасово скасувати графіки відключень світла. Проте вже влітку країна повернеться до графіків відключень і так українці житимуть ще кілька років.
Також ми розповідали, як українці пережили найважчу зиму в історії.
