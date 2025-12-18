Дым и пожар в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС

В четверг вечером, 18 декабря, в Харькове прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о группах беспилотников в направлении города.

О взрыве сообщил корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрыв в Харькове 18 декабря — что известно

Сегодня вечером, 18 декабря, в Харькове прогремел мощный взрыв. На момент взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении группы вражеских дронов в направлении города.

"Харьковщина — несколько групп БпЛА в районе Дергачей курсом на Харьков. БпЛА мимо Рогани курсом на Змиев", — написали в ВС.

Скриншот сообщения ВС/Telegram

Карта воздушных тревог на момент взрыва в Харькове

Карта тревог во время взрыва в Харькове. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что 18 декабря мощные взрывы были слышны и в Одессе.

А вечером 17 декабря раздавались взрывы в Черкассах — россияне атаковали город дронами.