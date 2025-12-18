В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно
В четверг вечером, 18 декабря, в Харькове прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о группах беспилотников в направлении города.
О взрыве сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Взрыв в Харькове 18 декабря — что известно
Сегодня вечером, 18 декабря, в Харькове прогремел мощный взрыв. На момент взрыва в городе была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении группы вражеских дронов в направлении города.
"Харьковщина — несколько групп БпЛА в районе Дергачей курсом на Харьков. БпЛА мимо Рогани курсом на Змиев", — написали в ВС.
Карта воздушных тревог на момент взрыва в Харькове
Напомним, что 18 декабря мощные взрывы были слышны и в Одессе.
А вечером 17 декабря раздавались взрывы в Черкассах — россияне атаковали город дронами.
