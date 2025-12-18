Відео
У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 19:40
Вибух у Харкові 18 грудня — що відомо
Дим та пожежа внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС

У четвер ввечері, 18 грудня, у Харкові пролунав потужний вибух. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про групи безпілотників у напрямку міста.

Про вибух повідомив кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Сьогодні ввечері, 18 грудня, у Харкові пролунав потужний вибух. На момент вибуху у місті було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух групи ворожих дронів у напрямку міста.

"Харківщина — декілька груп БпЛА в районі Дергачів курсом на Харків. БпЛА повз Рогань курсом на Зміїв", — написали у ПС.

Вибух у Харкові 18 грудня
Скриншот повідомлення ПС/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибуху у Харкові

Вибух у Харкові 18 грудня
Карта тривог під час вибуху у Харкові. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що 18 грудня потужні вибухи було чути й в Одесі.

А ввечері 17 грудня лунали вибухи у Черкасах — росіяни атакували місто дронами.

Харків вибух обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
