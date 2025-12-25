Взрыв в Харькове вечером 25 декабря — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрыв в Харькове прогремел вечером, 25 декабря. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Взрыв в Харькове 25 декабря

Информация о взрыве в городе появилась около 19:25.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ об угрозе не сообщали.

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог по состоянию на 25 декабря 19:30. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты 25 декабря атаковали Чернигов и попали в пятиэтажку. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Кроме того, сегодня противник нанес удар по рынку в Херсоне. Захватчики убили работника.