Взрыв в Харькове вечером 25 декабря — какая угроза

В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно
Дата публикации 25 декабря 2025 19:30
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich
Взрыв в Харькове прогремел вечером, 25 декабря. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Харькове 25 декабря
Информация о взрыве в городе появилась около 19:25.
В Воздушных силах ВСУ об угрозе не сообщали.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, российские оккупанты 25 декабря атаковали Чернигов и попали в пятиэтажку. В результате обстрела есть погибший и раненые.
Кроме того, сегодня противник нанес удар по рынку в Херсоне. Захватчики убили работника.
