Головна Харків У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

Дата публікації: 25 грудня 2025 19:30
Вибух в Харкові ввечері 25 грудня — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 25 грудня. Наразі у місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Вибух в Харкові 25 грудня

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 19:25.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ про загрозу не повідомляли. 

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 25 грудня
Карта повітряних тривог станом на 25 грудня 19:30. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти 25 грудня атакували Чернігів та влучили в пʼятиповерхівку. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Крім того, сьогодні противник завдав удару по ринку в Херсоні. Загарбники вбили працівника.

війна Харків вибух обстріли повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
