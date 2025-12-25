Вибух в Харкові ввечері 25 грудня — яка загроза

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
Дата публікації: 25 грудня 2025 19:30
Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich
Вибух у Харкові пролунав ввечері, 25 грудня. Наразі у місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух в Харкові 25 грудня
Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 19:25.
У Повітряних силах ЗСУ про загрозу не повідомляли.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти 25 грудня атакували Чернігів та влучили в пʼятиповерхівку. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.
Крім того, сьогодні противник завдав удару по ринку в Херсоні. Загарбники вбили працівника.
