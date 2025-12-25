Вибух в Харкові ввечері 25 грудня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 25 грудня. Наразі у місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибух в Харкові 25 грудня

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 19:25.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ про загрозу не повідомляли.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 25 грудня 19:30. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти 25 грудня атакували Чернігів та влучили в пʼятиповерхівку. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Крім того, сьогодні противник завдав удару по ринку в Херсоні. Загарбники вбили працівника.