Взрыв в Харькове 20 февраля из-за баллистики

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Взрыв в Харькове прогремел прямо сейчас, утром 20 февраля. В направлении города летели российская ракета.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Харків" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Звук взрыва в Харькове 20 февраля утром

"Взрыв в Харькове", — говорится в сообщении в 05:10.

Реклама

Перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали, что в направлении города летит скоростная цель. Военные отмечали, что существует угроза применения баллистики.

Обновлено в 05:32

Реклама

"Зафиксирован вражеский ракетный удар по Слободскому району. Последствия уточняем", — сообщил мэр Игорь Терехов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:17 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в восточных областях Украины.

Реклама

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 17 февраля россияне атаковали Одессу. В результате обстрела враг повредил объект инфраструктуры и ряд гражданских зданий.

Также мы информировали, что утром того же дня оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, в Бурштыне на Ивано-Франковщине прозвучала серия мощных взрывов на фоне фиксации крылатых ракет.