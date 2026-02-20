Видео
Україна
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 05:17
Взрыв в Харькове 20 февраля из-за баллистики
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Взрыв в Харькове прогремел прямо сейчас, утром 20 февраля. В направлении города летели российская ракета.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Харків" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звук взрыва в Харькове 20 февраля утром

"Взрыв в Харькове", — говорится в сообщении в 05:10.

Перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали, что в направлении города летит скоростная цель. Военные отмечали, что существует угроза применения баллистики.

Обновлено в 05:32

"Зафиксирован вражеский ракетный удар по Слободскому району. Последствия уточняем", — сообщил мэр Игорь Терехов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:17 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в восточных областях Украины.

Харків під ударом балістики 20 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 17 февраля россияне атаковали Одессу. В результате обстрела враг повредил объект инфраструктуры и ряд гражданских зданий.

Также мы информировали, что утром того же дня оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, в Бурштыне на Ивано-Франковщине прозвучала серия мощных взрывов на фоне фиксации крылатых ракет.

Харьков взрыв обстрелы ракеты война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
