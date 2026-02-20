Відео
Головна Харків У Харкові пролунав вибух

У Харкові пролунав вибух

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 05:17
Вибух у Харкові 20 лютого через балістику
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Вибух у Харкові пролунав прямо зараз, зранку 20 лютого. В напрямку міста летіли російська ракета.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Харків" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звук вибуху у Харкові 20 лютого зранку

"Вибух у Харкові", — йдеться у повідомленні о 05:10.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ зафіксували, що в напрямку міста летить швидкісна ціль. Військові зазначали, що існує загроза застосування балістики.

Оновлено о 05:32

"Зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району. Наслідки уточнюємо", — поінформував мер Ігор Терехов.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у східних областях України.

Харків під ударом балістики 20 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 17 лютого росіяни атакували Одесу. Внаслідок обстрілу ворог пошкодив об'єкт інфраструктури та низку цивільних будівель.

Також ми інформували, що зранку того ж дня окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, у Бурштині на Івано-Франківщині пролунала серія потужних вибухів тлі фіксації крилатих ракет.

Харків вибух обстріли ракети війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
