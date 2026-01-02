Видео
Главная Харьков В Харькове прогремели мощные взрывы

В Харькове прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 14:32
Взрывы в Харькове 2 января - что известно
Дым. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Харькове прогремели мощные взрывы днем в пятницу, 2 января. Известно, что взрывы были слышны в центре города.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Киевский район Харькова оказался под атакой

Олег Синегубов сообщил, что обстрел пришелся на центральную часть Харькова. На данный момент информация о последствиях попадания уточняется. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

По состоянию на 14:30 карта воздушных тревог выглядела следующим образом.

null
Карта воздушных тревог 2 января. Фото: скриншот

Напомним, также сегодня раздавались взрывы в Одесской области.

А вчера, 1 января, под российской атакой оказался экопарк Фельдмана в Харькове, погибли животные.

Харьков взрыв Харьковская область война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
