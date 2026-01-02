Взрывы в Харькове 2 января - что известно

Дым. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Харькове прогремели мощные взрывы днем в пятницу, 2 января. Известно, что взрывы были слышны в центре города.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама

Читайте также:

Киевский район Харькова оказался под атакой

Олег Синегубов сообщил, что обстрел пришелся на центральную часть Харькова. На данный момент информация о последствиях попадания уточняется. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

По состоянию на 14:30 карта воздушных тревог выглядела следующим образом.

Карта воздушных тревог 2 января. Фото: скриншот

Напомним, также сегодня раздавались взрывы в Одесской области.

А вчера, 1 января, под российской атакой оказался экопарк Фельдмана в Харькове, погибли животные.