Взрывы в Харькове 2 января - что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы
Дата публикации 2 января 2026 14:32
Дым. Фото иллюстративное: кадр из видео
В Харькове прогремели мощные взрывы днем в пятницу, 2 января. Известно, что взрывы были слышны в центре города.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Олег Синегубов сообщил, что обстрел пришелся на центральную часть Харькова. На данный момент информация о последствиях попадания уточняется. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.
По состоянию на 14:30 карта воздушных тревог выглядела следующим образом.
Напомним, также сегодня раздавались взрывы в Одесской области.
А вчера, 1 января, под российской атакой оказался экопарк Фельдмана в Харькове, погибли животные.
