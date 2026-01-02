Відео
У Харкові пролунали потужні вибухи

У Харкові пролунали потужні вибухи

Дата публікації: 2 січня 2026 14:32
Вибухи у Харкові 2 січня — що відомо
Дим. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Харкові прогриміли потужні вибухи вдень у п'ятницю, 2 січня. Відомо, що вибухи було чутно у середмісті.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

Олег Синєгубов повідомив, що обстріл припав на центральну частину Харкова. Наразі інформація про наслідки влучання уточнюється. Даних про постраждалих на цей момент не надходило.

Станом на 14:30 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

null
Карта повітряних тривог 2 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, також сьогодні лунали вибухи в Одеській області.

А вчора, 1 січня, під російською атакою опинився екопарк Фельдмана в Харкові, загинули тварини.

Харків вибух Харківська область війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
