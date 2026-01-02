Вибухи у Харкові 2 січня — що відомо

Дим. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Харкові прогриміли потужні вибухи вдень у п'ятницю, 2 січня. Відомо, що вибухи було чутно у середмісті.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

Київський район Харкова опинився під атакою

Олег Синєгубов повідомив, що обстріл припав на центральну частину Харкова. Наразі інформація про наслідки влучання уточнюється. Даних про постраждалих на цей момент не надходило.

Станом на 14:30 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

Карта повітряних тривог 2 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, також сьогодні лунали вибухи в Одеській області.

А вчора, 1 січня, під російською атакою опинився екопарк Фельдмана в Харкові, загинули тварини.