Взрывы в Харькове вечером 1 февраля — какая опасность

В Харькове прогремели мощные взрывы
Взрывы в Харькове прогремели вечером, 1 февраля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Взрывы в Харькове 1 февраля
Взрывы в городе были слышны около 18:24.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Белгородской области.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напомним, российские оккупанты 1 февраля нанесли удар по шахтерскому автобусу в Днепропетровской области. В результате атаки известно о 15 жертвах.
Кроме того, сегодня захватчики атаковали фугасными авиабомбами Славянск Донецкой области. Враг убил женщину.
