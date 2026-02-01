Взрывы в Харькове вечером 1 февраля — какая опасность

Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Харькове прогремели вечером, 1 февраля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Взрывы в Харькове 1 февраля

Взрывы в городе были слышны около 18:24.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Белгородской области.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог по состоянию на 1 февраля 18:25. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты 1 февраля нанесли удар по шахтерскому автобусу в Днепропетровской области. В результате атаки известно о 15 жертвах.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали фугасными авиабомбами Славянск Донецкой области. Враг убил женщину.