Україна
Видео

В Харькове прогремели мощные взрывы

В Харькове прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 18:27
Взрывы в Харькове вечером 1 февраля — какая опасность
Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Харькове прогремели вечером, 1 февраля. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 1 февраля

Взрывы в городе были слышны около 18:24.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Белгородской области.

null
Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 1 лютого
Карта воздушных тревог по состоянию на 1 февраля 18:25. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты 1 февраля нанесли удар по шахтерскому автобусу в Днепропетровской области. В результате атаки известно о 15 жертвах.

Кроме того, сегодня захватчики атаковали фугасными авиабомбами Славянск Донецкой области. Враг убил женщину.

Аркадий Пастула - Редактор
