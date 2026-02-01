Вибухи в Харкові ввечері 1 лютого — яка небезпека

Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 1 лютого. Наразі повітряну тривогу оголошено в Харківській, Сумській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Вибухи в Харкові 1 лютого

Вибухи в місті було чутно близько 18:24.

Моніторингові Telegram-канали повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Бєлгородської області.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 1 лютого 18:25. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти 1 лютого завдали удару по шахтарському автобусу в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки відомо про 15 жертв.

Крім того, сьогодні загарбники атакували фугасними авіабомбами Словʼянськ Донецької області. Ворог вбив жінку.