Взрывы в Харькове 24 марта из-за дронов

В Харькове прогремели взрывы
Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 марта. Враг пытается атаковать город дронами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Новини".
Звуки взрывов в Харькове в ночь на 24 марта
"В Харькове прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:45.
Также местные паблики пишут, что над городом слышно еще несколько дронов.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что фиксировали очень много дронов в нескольких областях.
"Более двух десятков БпЛА из Донецкой и Харьковской областей, курсом на Днепропетровскую область", — было сказано в заметке.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:52 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что около часа назад взрывы прогремели в Киеве. Враг тоже пытался ударить по столице дронами.
Также стоит заметить, что враг ночью поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В связи с этим есть угроза пусков крылатых ракет.
