Взрывы в Харькове 24 марта из-за дронов

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 марта. Враг пытается атаковать город дронами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Новини".

Звуки взрывов в Харькове в ночь на 24 марта

"В Харькове прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:45.

Также местные паблики пишут, что над городом слышно еще несколько дронов.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что фиксировали очень много дронов в нескольких областях.

"Более двух десятков БпЛА из Донецкой и Харьковской областей, курсом на Днепропетровскую область", — было сказано в заметке.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:52 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад взрывы прогремели в Киеве. Враг тоже пытался ударить по столице дронами.

Также стоит заметить, что враг ночью поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В связи с этим есть угроза пусков крылатых ракет.