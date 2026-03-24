Вибухи у Харкові 24 березня через дрони

У Харкові пролунали вибухи
Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 березня. Ворог намагається атакувати місто дронами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Новини".
Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 24 березня
"У Харкові пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:45.
Також місцеві пабліки пишуть, що над містом чути ще кілька дронів.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що фіксували дуже багато дронів в кількох областях.
"Більше двох десятків БпЛА із Донецької та Харківської областей, курсом на Дніпропетровську область", — було сказано у дописі.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:52 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що близько години тому вибухи пролунали у Києві. Ворог теж намагався вдарити по столиці дронами.
Також варто зауважити, що ворог вночі підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У зв'язку з цим є загроза пусків крилатих ракет.
