Вибухи у Харкові 24 березня через дрони

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 березня. Ворог намагається атакувати місто дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Новини".

Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 24 березня

"У Харкові пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:45.

Також місцеві пабліки пишуть, що над містом чути ще кілька дронів.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що фіксували дуже багато дронів в кількох областях.

"Більше двох десятків БпЛА із Донецької та Харківської областей, курсом на Дніпропетровську область", — було сказано у дописі.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:52 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години тому вибухи пролунали у Києві. Ворог теж намагався вдарити по столиці дронами.

Також варто зауважити, що ворог вночі підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. У зв'язку з цим є загроза пусків крилатих ракет.