Главная Харьков В Харькове прогремели взрывы — что известно

В Харькове прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 14:19
Взрывы в Харькове 17 января — что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

В Харькове прогремели мощные взрывы в субботу, 17 января. Российские войска атаковали критическую инфраструктуру в городе.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

РФ нанесла удар по Харькову

Как сообщил мэр города, враг попал по Индустриальному району. Целью оккупантов стал объект критической инфраструктуры. Кроме того, известно о пострадавших в результате российской атаки.

Обстріл Харкова
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Предварительно, во время обстрела ранения получил один человек, сообщил впоследствии глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Обстріл Харкова 17 січня - деталі
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

В Воздушных силах ВСУ сообщили об активности вражеской авиации и пусках управляемых авиабомб в направлении Харькова.

Обстріл Харкова 17 січня
Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в ночь на 17 января российская армия атаковала Украину ударными дронами.

А также стало известно, что оккупанты нанесли удар по объекту Нафтогаза.

Харьков взрыв обстрелы война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
