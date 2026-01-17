Вибухи у Харкові 17 січня — що відомо

У Харкові пролунали вибухи — що відомо
У Харкові пролунали потужні вибухи в суботу, 17 січня. Російські війська атакували критичну інфраструктуру в місті.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
РФ завдала удару по Харкову
Як повідомив мер міста, ворог поцілив по Індустріальному району. Ціллю окупантів став об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, відомо про постраждалих внаслідок російської атаки.
Попередньо, під час обстрілу поранення дістала одна людина, повідомив згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність ворожої авіації та пуски керованих авіабомб в напрямку Харкова.
Нагадаємо, в ніч проти 17 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами.
А також стало відомо, що окупанти завдали удару по об'єкту Нафтогазу.
