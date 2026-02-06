Взрывы в Харькове ночью 6 февраля 2026 года — подробности атаки

В Харькове прогремели взрывы — что известно о ночной атаке БпЛА
Дата публикации 6 февраля 2026 00:08
Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в пятницу, 6 февраля. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников, передает Новини.LIVE.
Что известно о взрывах в Харькове ночью 6 февраля
По состоянию на 23:43 5 февраля БпЛА на востоке Харьковщины летели в юго-западном направлении.
В 00:08 6 февраля начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прогремели взрывы. По предварительным данным, под ударом оказался ближайший пригород. Подробности касательно атаки уточняют. Информация о пострадавших не поступала.
