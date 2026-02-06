Відео
Україна
Головна Харків У Харкові прогриміли вибухи — що відомо про нічну атаку БпЛА

У Харкові прогриміли вибухи — що відомо про нічну атаку БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 00:08
Вибухи в Харкові вночі 6 лютого 2026 року — подробиці атаки
Термінова новина

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в п'ятницю, 6 лютого. У Харківській області триває повітряна тривога. 

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Харкові вночі 6 лютого 

Станом на 23:43 5 лютого БпЛА на сході Харківщини летіли в південно-західному напрямку. 

О 00:08 6 лютого начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові пролунали вибухи. За попередніми даними, під ударом опинилося найближче передмістя. Подробиці щодо атаки уточнюють. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
