Вибухи в Харкові вночі 6 лютого 2026 року — подробиці атаки

Термінова новина

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в п'ятницю, 6 лютого. У Харківській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Харкові вночі 6 лютого

Станом на 23:43 5 лютого БпЛА на сході Харківщини летіли в південно-західному напрямку.

О 00:08 6 лютого начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові пролунали вибухи. За попередніми даними, під ударом опинилося найближче передмістя. Подробиці щодо атаки уточнюють. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Новина доповнюється