Что известно о ночных взрывах в Харькове 26 февраля 2026 года

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в четверг, 26 февраля. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что город оказался под атакой "Шахедов".

Обстрел Харькова ночью 26 февраля

Было слышно два взрыва. Над городом до сих пор находятся боевые дроны — мэр призывает граждан быть осторожными.

