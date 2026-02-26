Що відомо про нічні вибухи в Харкові 26 лютого 2026 року

У Харкові прогриміли вибухи — місто під ударом дронів
Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 03:47
Термінова новина
Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в четвер, 26 лютого. У Харківській області триває повітряна тривога.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто опинилося під атакою "Шахедів".
Реклама
Читайте також:
Обстріл Харкова вночі 26 лютого
Було чутно два вибухи. Над містом досі перебувають бойові дрони — мер закликає громадян бути обережними.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!
Реклама