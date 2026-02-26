Відео
Головна Харків У Харкові прогриміли вибухи — місто під ударом дронів

У Харкові прогриміли вибухи — місто під ударом дронів

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 03:47
Що відомо про нічні вибухи в Харкові 26 лютого 2026 року
Термінова новина

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в четвер, 26 лютого. У Харківській області триває повітряна тривога.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто опинилося під атакою "Шахедів".

Читайте також:

Обстріл Харкова вночі 26 лютого 

Було чутно два вибухи. Над містом досі перебувають бойові дрони — мер закликає громадян бути обережними.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
