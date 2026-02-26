Що відомо про нічні вибухи в Харкові 26 лютого 2026 року

Термінова новина

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі в четвер, 26 лютого. У Харківській області триває повітряна тривога.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що місто опинилося під атакою "Шахедів".

Обстріл Харкова вночі 26 лютого

Було чутно два вибухи. Над містом досі перебувають бойові дрони — мер закликає громадян бути обережними.

Новина доповнюється