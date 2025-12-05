В Харькове потушили пожар после атаки дронами

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Украины

В Харькове спасатели полностью потушили масштабный пожар, возникший в результате вечерней атаки российских ударных беспилотников 4 декабря. Удар пришелся на территорию одного из объектов в Основянском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

Читайте также:

Россияне атаковали Харьков дронами

От попаданий БпЛА вспыхнули сразу несколько очагов огня, которые в целом охватили площадь около 500 квадратных метров.

Спасатели работают на месте попадания дрона. Фото: ГСЧС Харьковщины

Спасатели работают на месте вызова. Фото: ГСЧС Харьковщины

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Харьковщины

По оперативной информации, во время атаки никто не погиб и не был травмирован.

Напомним, недавно в Харькове в результате взрыва пострадало несколько человек.

Также стало известно о графиках отключений электроэнергии в Харькове на пятницу, 5 ноября.