В Харькове потушили пожар после атаки дронами

В Харькове произошли пожары из-за атаки дрона
Дата публикации 5 декабря 2025 10:37
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Украины
В Харькове спасатели полностью потушили масштабный пожар, возникший в результате вечерней атаки российских ударных беспилотников 4 декабря. Удар пришелся на территорию одного из объектов в Основянском районе города.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
От попаданий БпЛА вспыхнули сразу несколько очагов огня, которые в целом охватили площадь около 500 квадратных метров.
По оперативной информации, во время атаки никто не погиб и не был травмирован.
